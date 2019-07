San o napuštanju EU ‘klaun Boris’ ostvaruje za 98 dana u Noći vještica

Premijerka Theresa May u srijedu je posljednji put bila u parlamentu gdje su je i ovog puta zastupnici rešetali svojim pitanjima. Najvažnije što je izgovorila jest da će se zajedno sa svojim stranačkim kolegom Philipom Hammondom intenzivno boriti protiv toga da Velika Britanija iz EU izađe bez ikakvog dogovora.

Njena ostavka kraljici Elizabeti II. samo je formalnost, kao i potvrđivanje novoga premijera Borisa Johnsona, kojega veliki dio britanskih, ali i svjetskih medija, nije dočekao s dobrodošlicom. Pridodavani su mu svakakvi atributi. Francuski Libération nazvao ga je “kraljičinom ludom”, Le Monde je napisao kako je poznat po “narcizmu i lažima”, Frankfurter Allgemeine Zeitung priču o Johnsonu naslovio je „Klaun koji je želio biti kralj svijeta“, a Irish Times se zapitao – “Koliko duboko Britanija može pasti”? Većina medija objavila je kako će on već danas početi grubo kršiti sva svoja obećanja.

“Neslužbeni dogovori”

Još jučer počeli su se nazirati obrisi nove Johnsonove vlade u kojoj će čelna mjesta dobiti svi njegovi vjerni „tvrdi brexiteri“. To je ujedno i poruka da će mu idućih 98 dana, koliko je ostalo do izlaska iz EU, Brexit pod svaku cijenu biti prioritet.

Iako Johnson naglašava da je dogovor Therese May s EU mrtav, čini se kako ipak shvaća da bi barem nešto trebalo dogovoriti s Bruxellesom. Tako je jučer govorio o “neslužbenim dogovorima o pojedinim pitanjima”. Nije trebalo dugo čekati odgovor EU. Otvoreno je rečeno da to što Johnson priča nema veze s realnošću i da priča o takvim dogovorima spada u “kategoriju smeća”.

Mnogi britanski komentatori pišu kako će provedba Brexita biti ključna za političku sudbinu Borisa Johnsona. On je tijekom svoje stranačke kampanje govorio kako je on za to da se ponovno s EU dogovori novi plan izlaska koji neće sadržavati sporne dijelove koji su srušili plan Therese May.

Ponajprije se radi o zadržavanju meke i propusne granice između Republike Irske i Sjeverne Irske. No uzevši u obzir nevoljkost EU da ponovno uđe u dugotrajan i zamoran posao pregovaranja, Johnson se intenzivno priprema na to da će Velika Britanija iz EU izaći 31. listopada, u Noći vještica, s dogovorom ili bez njega. No ipak, on ima još dva plana.

Jedan je da se 1. studenoga dogovori neka vrsta statusa quo, svojevrsnog produljenja roka za izlazak, a jedina Johnsonova namjera jest da tim manevrom osigura da na britansku robu ne budu nametnute goleme carine, što bi moglo skupo koštati tamošnje gospodarstvo. Druga varijanta je kaotičan i krajnje neizvjestan izlazak bez dogovora.

No stvari bi se mogle zaplesti zato što je ostalo jako malo vremena. Eventualni razgovori s EU mogu početi tek početkom rujna, a ako i bude postignut nekakav dogovor, sve to mora još proći i ratifikaciju u parlamentu. Kako stvari sada stoje, Johnson bi se upravo u parlamentu mogao provesti gore nego Theresa May. Uz to, on trenutačno ima većinu od samo dvije ruke uz naznaku da bi obje mogao izgubiti na izborima u dva okruga. Neki konzervativci koji su protivnici Brexita, a osobito Johnsona, mogli bi mu također podmetnuti nogu.

“Hrvati, što će vam EU?”

Moglo bi se reći da je Boris Johnson, baš kao i američki predsjednik Donald Trump, majstor lažnih vijesti i lažnih obećanja. Tako je on govorio da 39 milijardi eura, koliko je iznosio „račun“ za brakorazvodnu parnicu između Ujedinjenog Kraljevstva i EU, u slučaju izlaska bez dogovora, ostaje u zemlji i da će to biti novac kojim će se moći „podmazati“ neki problematični sektori i ublažiti posljedice Bexita. No kasnije je to porekao.

U međuvremenu iz Ureda za upravljanje proračunom stiže upozorenja da bi u idućoj godini, ako dođe do izlaska bez dogovora, država morala posuditi 60 milijardi funti, što je dvostruko više nego ove godine. Ekonomski stručnjaci procjenjuju da bi ta varijanta Brexita mogla dovesti do gospodarskog pada od pet posto u roku godine dana i da bi sve to moglo devastirati i gospodarstvo i javne financije. Funta, koja je velik pad doživjela nakon referenduma 2016., mogla bi se nakon Brexita bez dogovora izjednačiti s vrijednošću dolara, što je također velik udarac.

Za sada svjetski lideri upućuju čestitke Johnsonu, ali s ogradama. U jednim britanskim novinama pojavila su se čak i nagađanja da će ruski predsjednik Vladimir Putin ponuditi Johnsonu da stupi u partnerstvo s Rusijom protiv EU.

Boris Johnson ljubitelj je Hrvatske, u koju često dolazi. Prije sedam godina, dok je još bio gradonačelnik Londona, kazao je: „Hrvatska je raj s dobrom hranom i vinima. Što će vam EU?“ Već tada započeo je kampanju protiv EU koju bi mogao okončati u ovogodišnjoj Noći vještica.