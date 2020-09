Bolje jedna stranka nego kobasičasta koalicija

Dalija Orešković saborska zastupnica Stranke s imenom i prezimenom (SSIP) odgovorila je na tri pitanja za Večernji list.

1. Pametno i SSIP razmišljaju o ujedinjenju u jednu stranku liberalnog centra. Kako i kada bi se to moglo dogoditi te kako bi se ta nova stranka zvala?

Ime još nemamo. Ono nam nije prioritet. Prioritet nam je da se s tom idejom upoznaju ne samo članovi naših stranaka, nego, u širem smislu, i članovi naših platforma. SSIP je bio otvoren prema nezavisnim vijećnicima i općinskim načelnicima, s kojima suradnju želimo nastaviti i dalje. Bitno nam je njihovo mišljenje, kao i mišljenje niza stručnjaka koji su stali uz nas. Činjenica je da obje stranke imaju gotovo istovjetan politički program. U tom se dijelu dobro slažemo i poklapamo. A činjenica je i to da su prije izbora naši ljudi dobro funkcionirali na terenu, iz čega je i ponikla ideja da se stranke ujedine. Očekujemo da ćemo u tehničkom smislu to obaviti ove jeseni, no još razmišljamo kako će to izgledati. Bitno je samo da se zna da je to okupljanje na poziciji centra te da i nadalje želimo biti platforma koja je otvorena za suradnju, pa tako i za daljnje uključivanje onih opcija i društvenih snaga koje se pronalaze u našim programskim ciljevima.

2. U čemu se Pametno i SSIP slažu već se zna, no postoje li i neke razlike, nešto o čemu nemate zajednički stav?

Možda razlika i ima, ali to nije ništa što bismo sad isticali kao bitnu razliku koju moramo naglašavati. No, nadam se da će razlika, barem u nijansama, biti. Štoviše, one su dobrodošle jer se do najboljih rješenja i dolazi ondje gdje postoji otvoren dijalog te kvalitetna i argumentirana rasprava, a toga nema u onim strankama u kojima se očekuje da svi razmišljaju isto.

3. Ima li naznaka da bi vam se u toj novoj političkoj opciji mogli pridružiti još neki, pa bi došlo do fuzioniranja još više stranaka pod jednim novim imenom i znakom?

Prema toj mogućnosti smo otvoreni, no mora se naglasiti da ipak postoje neki koji tu ne bi bili dobrodošli, recimo HNS, i to zbog neprimjerene političke trgovine koja ga je trajno obilježila. U političkom smislu postoje ipak neki moralni kriteriji ispod kojih se neće ići. Okupljanje manjih stranaka koje su politički bliske puno je bolje nego neke duge, kobasičaste koalicije. Ipak, ni s čim ne treba brzati ni srljati. Ova se fuzija zasad ipak odnosi samo na dvije političke stranke, što je izravna posljedica suradnje na parlamentarnim izborima