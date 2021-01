Bol i tuga u Posušju. Shrvani roditelji se oprostili od djece: 'Pustite me unutra, želim ih vidjeti'

“Pustite je da je vidim, da je zagrlim. Ja moram otići tamo”, očajno je zapomagao jedan otac od djevojke koja se zajedno s još tri kolegice i četiri mladića ugušila u novogodišnjoj noći od posljedica trovanja plinom u mjestu Tribistovu nedaleko Posušja, koje se nalazi uz prometnicu prema Blidinju. Suze, jecaji, grljenje, nervoza, osjećaj izgubljenosti i bespomoćnosti isprepletali su se kod roditelja, braće, sestara, rodbine, prijatelja koji su na udaljnosti dva kilometra od mjesta nesreće okupili očekujući da će ih vidjeti posljednji put, zagrliti. No, policija im nije dopuštala pristup jer je na mjestu tragedije radila uviđajne i očevidne radnje. Nezapamćena je to tragedije za Posušje, a napose za mjesto Rakitno iz kojega je čak šestero mladih.

Najbolji prijatelji

– Ne vjerujemo da se ovo događa. Još jučer smo pričali, imali planove – govori jedan od rođaka preminuloga Ivana Miličevića.

Uz Ivana koji je 19-godišnjak preminuo je i njegov vršnjak Stipe Romić, zatim Mirela Rezo, Žana Pavković, Mia Soldo, Stipe Pavković, Marija Pavković te Stjepan Jukić. Roditelji ih nisu uspjeli vidjeti niti nekoliko sati kasnije jer je policija nakon uviđaja njihova tijela morala vozilima prebaciti u Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru gdje će se obaviti obdukcija. Osmero mladih okupili su se u novgodišnjoj noći u mjestu Tribistovu, u podnožju planinskoga vrha Radovana i nadomak Blidinju kako bi najluđu noć proveli zajedno s najboljim prijateljima. Nažalost ispostavilo se kako im je to bio posljednji susret.

Kako doznajemo od rodbine oni su tijekom cijele novogodišnje noći komunicirali s rodbinom i prijateljima šaljući i fotografije. Okupili su se u vikendici koja nije spojena na elektroenergetsku mrežu, te su se grijali na agregat. Po prvim informacijama upravo je agregat koji proizvodi električnu energiju izazvao tragediju, no policija nije u to bila sigurna zbog čega su tijela poslana na obdukciju. Naime, uz agregat koji se nalazio u pomoćnoj prostoriji, prema Večernjakovim informacijama u kući su mladi donijeli i ‘plinski top’, koje uspješno zagrijava prostorije, no i jako brzo ‘isisavao’ kisik.

– Ne može se tvrditi je li njihovu smrt izazvao agregat. Pripadnici policije zajedno s dežurnim tužiteljem proveo je istragu te će se na kraju utvrditi što se točno dogodilo – rekao je ravnatelj policije Županije zapadnohercegovačke Milan Galić.

On je opovrgnuo navode pojedinih medija kako su hitne službe zatekle još dvije osobe koje su po tim tvrdnjama bile u kritičnome stanju.

– Na licu mjesta zatečeno je osam osoba – dodao je Galić.

Roditeljima i prijateljima stvari su počele biti sumnjive kada se danas u rano jutro nitko od osmero mladih nije više javljao na mobitel iako su telefonske veze u tom dijelu nešto slabije. Uspjeli su u međuvremenu ipak kontaktirati susjede koji se nalaze u kući pored. Nakon dozivanja i glasnog lupanja u vrata i prozore bilo im je sumnjivo, te su počeli strahovati da se dogodilo najgore. Jedan od susjeda razbio je staklo kako bi ušao u objekt te se pri tome i posjekao. Kada je otvorio vrata ugledao je stravičan prizor. Osmero mladih od kojih je većinu i poznavao sjedilo je nepomično na kauču ili su pak pali na pod. Prišao im je i brzo shvatio kako njihova srca ne kucaju. Pozvao je policiju i hitnu pomoć koja kada je došla na mjesto nesreće mogla samo konstatirati smrt.

Nakon toga policija je ogradila mjesto nesreće, do kojega se inače zbog snijega i lošega vremena može doći samo sa džipovima, te onemogućila pristup na udaljenosti od skoro dva kilometra. Oko deset sati ta je informacija prohujala Posušjem nakon čega su roditelji zajedno s braćom i sestrama preminulih otišli u Tribistovo. Satima su čekali u jednom objektu međusobno se tješeći s nevjericom ponavljajući kako su dan ranije bili s njima. Stalno su im dolazili prijatelji mladića čiji su životi ugašeni naprasno koji su ih se također suznih očiju i jecajući prisjećali. Na licu mjesta bila su i dva vozila hitne pomoći čiji su djelatnici bili tu kako bi ukazali pomoć.

Po navodima ljudi iz Civilne zaštite i spasilačkih službi vrlo vjerojatno plinski top izazvao je smrt mladih. Oni kažu da taj uređaj jako brzo pokupi sav kisik te je brzo počeo proizvoditi ugljen monoksid koji je mlade brzo omamio, a zatim i očito usmrtio. Po istim navodima kod korištenja takvih vrsta grijalica najvažnije je redovito prozračivati prostorije u kojima takvi uređaji rade, a što ovdje nije bio slučaj jer su svi prozori i vrata bili zatvoreni. Pretpostavlja se kako je to upravo bio uzrok njihove smrti. No, točne razloge utvrdit će se na obdukciji u Mostaru koju je zatražilo Tužiteljstvo Županije zapadnohercegovačke kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tužnoga slučaja.

“Ne mogu vjerovati. Prije nekoliko dana potres je ubio sedam ljudi, sada ovdje je preminulo devetero doslovno djece”, kazuje nam jedan mještanin.

U jednome trenutku došlo je i do oštrijeg reagiranja prema novinarima od ožalošćenih koje su razljutili novinarski upiti, fotoaparati i kamere.

Posušje na pamti ovakvu tragediju. Posljednji put kada je bilo tako zavijeno u crno bilo je ratne 1993. kada je planini Bokševici u središnjem dijelu BiH u sukobima poginulo šest pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane, a onda i u prometnoj nezgodi kada je zbog neprilagođene brzine stradalo još pet mladića u jednome vozilu na obilaznici Posušja.

Nema riječi za utjehu

Vlada Županije zapadnohercegovačke proglasila je trodnevnu žalost, a Federacija BiH će zbog ovoga slučaja proglasiti jedan dan žalosti. Tamošnji premijer Zdenko Ćosić sa suzama u očima, uostalom kao i većina ljudi koji su se tamo okupili, uspio je uputiti riječi potpore i sućuti.

– Tragedija je ovo koja će obilježiti ne samo ovu godinu. Osobno ne mogu zamisliti ništa teže i tragičnije od gubitka najmilijih, od gubitka djece. Na nama je da učinimo što možemo, da izrazimo solidarnost i sućut obiteljima koje su izgubile svoju djecu, da u molitvama i u svakom drugom smislu budemo zajedno s njima – rekao je Ćosić.

Zajedno s njim gotovo cijela Vlada je bila na licu mjesta. Tu je bio i nedavno izabrani načelnik Posušja Ante Begić koji se ipak zbog visoke temperature nije dugo zadržao na licu mjesta. Sućut obiteljima izrazio je i predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović.

“Teško da možemo iznaći prave riječi utjehe u ovoj nezapamćenoj tragediji i crnom danu za cijelu državu. Ovim putem izražavam najdublju sućut s iskrenim suosjećanjem u vašoj boli i zajedničkoj molitvi da njihove duše pronađu svoj mir i spokoj. Počivali u miru Božjem” stoji u izrazima sućuti dr. Dragana Čovića.