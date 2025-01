Bojkot trgovina u nekim dijelovima zemlje 'prepolovio' broj računa, poznato i stanje po županijama

Podaci Porezne uprave, koji u vidu usporedbe broja izdanih računa i potrošenih iznosa s istim danom tjedan ranije pokazuje velik pad prometa, jasno su ogledalo bojkota trgovina koji se u petak odvio u Hrvatskoj. Podsjetimo, Prema podacima, u djelatnosti maloprodaje izdano je čak 44 posto manje računa, dok je vrijednost računa pala za 53 posto u usporedbi s petkom 17. siječnja. Građani su prošlog petka, na dan bojkota, potrošili 28,6 milijuna eura, što je gotovo 32 milijuna eura manje nego tjedan ranije, kada je potrošnja iznosila 69,5 milijuna eura.

Na portalu 24sata objavljena je detaljna tablica po županijama. Primjerice, u Gradu Zagrebu, u četvrtak prije bojkota, zabilježen je porast potrošnje od 5% u odnosu na prethodni četvrtak, dok je u petak potrošnja pala za 45% u usporedbi s prethodnim petkom. Sličan trend uočen je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je u četvrtak zabilježen porast od 3%, a u petak pad od 50%.

Najmanja vrijednost izdanih računa u petak, 24. siječnja, zabilježena je u Ličko-senjskoj županiji. Prema dostupnim podacima, najveća vrijednost izdanih računa u petak, 24. siječnja, zabilježena je u Gradu Zagrebu. Podsjetimo, Promet trgovaca u petak je pao vrtoglavih 53%, odnosno za oko 32 milijuna eura, a broj izdanih računa bio je oko 1,7 milijuna ili 44% manji nakon organizirane akcije bojkota zbog visokih cijena i novih poskupljenja na koju je građane diljem Hrvatske pozvala nezavisna potrošačka FB platforma Halo, inspektore.

Usporedba je to, naime, u odnosu na petak prethodnog tjedna kada su građani, prema podacima Porezne uprave, potrošili oko 60,5 milijuna eura i naplaćeno im je 3,7 milijuna računa u djelatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G47). No već u subotu stanje se gotovo unormalilo – Porezna je evidentirala kako je do 16 sati fiskalizirano oko 2,5 milijuna računa u vrijednosti 46,6 milijuna eura, što je u odnosu na subotu prije (18. siječnja) 2% više izdanih računa, dok je njihova ukupna vrijednost 4% manja.

