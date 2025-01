Bjelovarski ljubavni trokut završio na sudu: Ženi doveo ljubavnicu u kuću, a ona ih je dočekala letvom

Općinski sud u Bjelovaru nedavno je proglasio krivima muškarca i ženu, oboje vozače po zanimanju, zbog narušavanja javnog reda i mira te nasilničkog ponašanja u obitelji. Incident se dogodio 29. studenog 2024. u dvorištu obiteljske kuće. Prema presudi, žena je u dvorištu kuće napala suprugu svog partnera, čupajući je za kosu i odgurujući je rukama. Suprug je osuđen zbog nasilja u obitelji jer je suprugu otvorenim dlanovima odgurnuo u prsa, zbog čega je zadobila ogrebotine prilikom udarca u fasadu kuće, piše 24sata.

Supruga je na sudu ispričala da je te večeri zatekla svog supruga s nepoznatom ženom. U kolovozu je doznala da ju suprug vara, nakon čega se preselio u prizemlje kuće. Te večeri stala je ispred njih i rekla toj ženi da ne može ući u njezinu kuću. Prema njezinim riječima, nakon incidenta pozvala je policiju.

Suprug me pljunuo četiri puta, a ona me počela čupati za kosu i odguravati. On me potom gurnuo na fasadu. Policija je stigla, ali nitko nije otvarao vrata. Ostali su dežurati do jutra, kada su suprug i ta žena izašli iz kuće te su privedeni," dodala je supruga. Žena s kojom je suprug bio te večeri tvrdi da je supruga prva započela sukob:

-Dočekala nas je u dvorištu s drvenom letvom, govoreći mi da nemam što dolaziti u njezinu kuću. Pokušala me napasti, nazvala me ku*vetinom, a ja sam je gurnula da se makne i povukla sam je za kosu. Nakon toga smo ušli u kuću i ostali tamo do jutra- ispričala je druga žena.

Muž je potvrdio da je došlo do sukoba, no tvrdi da nije imao namjeru nanijeti ozljede. Kazao je kako je supruga vikala i pokušavala spriječiti njega i ljubavnicu da uđu u kuću. Pokušao ju je odmaknuti, ali nije bilo namjere da ju ozlijedi. Sud je oboje okrivljenih kaznio novčanom kaznom od 300 eura te dodatnih 15 eura troškova postupka.

VIDEO Pucanje na golubove u Vukovaru