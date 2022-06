Bjeguncu Kutli neće se suditi ni za izvlačenje 120 milijuna kuna iz Dione

Miroslav Kutle, čovjek koji s hrvatskim pravosuđem, a i ono s njim, ratuje već 30 godina, izvojevao je još jednu pobjedu. I to nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) odbio žalbu tužiteljstva koje se žalilo na odluku Županijskog suda u Zagrebu, koji je u ožujku 2021. obustavilo postupak protiv Kutle u slučaju Diona. Time je odluka postala pravomoćna, pa se Kutli neće suditi ni zbog optužbi da je iz Dione, tvrtke koja je nekada bila u njegovom vlasništvu izvukao oko 120 milijuna kuna.

Izvlačenje novca pravdao je fiktivnim pozajmicama, a novac je koristio za kreditiranje 23 tvrtke koje su bile povezane s njim. Sve se događalo od 1994. do 1998., pa je tužiteljstvo kada je podizalo tu optužnicu 2016., pokušavajući spasiti što se spasiti da navelo da se radi o ratnom profiterstvu.

No kako je zauzet stav da nije samo dovoljno navesti da je nešto ratno profiterstvo jer se događalo u Domovinskom ratu već je to potrebno i pojasniti, sud je smatrao da tužiteljstvo to nije dokazalo, pa je optužnicu protiv Kutle odbacilo, tim više što je i osnovno djelo, zloporaba gospodarskog poslovanja, u zastari. Tužiteljstvo se žalilo, smatrajući da je došlo do bitne povrede odredbi kaznenog postupka. U žalbi su naveli da sud svoju odluku nije detaljno obrazložio, te da u obzir nisu uzeli prikupljene dokaze. No VKS im je žalbu odbacio, pa je još jedna optužba protiv bjegunaca od hrvatskog pravosuđa - propala.

Hrvatska je država protiv Kutle podigla poveći broj optužnica, no uspjela ga je osuditi samo u jednom slučaju, u aferi Gradski podrum. No i ta mu je kazna otišla u zastaru, a kako se preostali postupci protiv njega obustavljaju, on će se vjerojatno uskoro moći vratiti u Hrvatsku kao posve slobodan čovjek.

