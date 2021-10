Kutle: Bandić je na početku karijere bio projekt obitelji Pripuz

Miroslav Kutle, simbol tajkunske privatizacije, komentirao je kako mu je živjeti u BiH već 11 godina te kako se osjeća kao “bjegunac od hrvatskog pravosuđa”.

“Mogu se vratiti u Hrvatsku. Dobro se osjećam ovdje. To da sam bjegunac bih rado objasnio. Negdje 2000.-ih počeli su uhićivati ljude iz moje kompanije. Vratio sam se iz inozemstva i odgovarao na sve pozive, pritvore, policije u RH. Računao sam oko 2500 dana sam proveo u zatvorima, sudovima, u policiji, a sve bez osude. To je trajalo do 2010. dok nije bilo presude Gradskog podruma, gdje sam se uvjerio da iza presude stoji politički pritisak tadašnjeg predsjednika Mesića. Tad sam donio odluku da se preselim u moju domovinu”, kazao je Kutle u Pressingu na N1.

Navedena je da je presuda odbačena u BiH. Koji je njegov pravni status u RH?

“Osuđen sam na dvije godine i osam mjeseci. Presuda je u BiH odbačena na svim sudskim instancama i ne bi se mogla izvršiti ni u jednoj europskoj zemlji jer ima elemente rušenja prava. Imam legitimno pravo probrati u kojoj ću zemlji živjeti”, rekao je.

“Ta presuda je nasilje politike nad pravom”, dodao je.

Komentirao je i vrijeme provedeno u pritvoru i obitelj Pripuz.

“Kroz druženje s njima svih tih godina, shvatio sam da se radi o ozbiljnoj organizaciji koja ima dugogodišnji staž i redovno primjenjuje metode koje su nezakonite, od zastrašivanja, propucavanja, likvidacija itd. Prvenstveno sam se obraćao braći Pripuz kao čelnim ljudima te organizacije. Kroz vrijeme koje sam proveo tamo, dovoljno sam informacija saznao da ne bih neargumentirano o nečemu govorio. Njihov sustav je duboko involviran u hrvatskom društvu – prisutni su i u obavještajnoj zajednici, policiji, pravosuđu, medijima, političarima. Govorim o izdvojenim slučajevima. Imaju velik utjecaj i u lokalnim samoupravama, a najeklatantniji primjer je Grad Zagreb i Bandić”, naveo je.

“Znam sve što su radili u gradu. Bandić je na početku karijere bio njihov projekt, kao i ja i drugi. Oni su mu se približili, napravili sitne usluge, malo zastrašivanja i premlaćivanja i počeli su cirkulirati prvi novci. Tad su ušli u željezni stisak organizacije. Bandić je pokušao nekoliko puta oteti se, ali to je završilo šamaranjem od Pere Pripuza i drugim maltretiranjem. Sve što je Bandić radio u Zagrebu, to je bilo pod njihovom kontrolom i uputom”, dodao je.

“Oni su na neki način potpuno kontrolirali njegov život. Bandić nije mogao iz tog zagrljaja - istaknuo je Kutle i naveo da ima dokaze za sve.

Video - Brojni građani bili su na sprovodu Milana Bandića: "Bio je legenda. Živio je kao car, a umro kao kralj!"