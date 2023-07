Iz splitske nabiskupije o bivšem svećeniku zlostavljaču: 'Nema nikakve preporuke da bi došao kod nas'

Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je 27. srpnja priopćenje kojim se osvrnula na pisanje nekih medija prema kojima se slovenski umjetnik Marko Ivan Rupnik planira doseliti na to područje. Priopćenje prenosimo s portala IKA u cijelosti.

'Čitajući izvješća iz nekih tiskovina prošlih dana stječe se dojam kako Slovenac Marko Ivan Rupnik, o kome su mediji prošlih mjeseci puno pisali, 'kani doseliti u Splitsko-makarsku nadbiskupiju'. Na ured Splitsko-makarske nadbiskupije nije stizala nikakva molba, a ni preporuka u svezi sa slučajem Marka Ivana Rupnika. Stoga je nejasno temeljem čega su pojedine tiskovine objavile na svojim stranicama obavijest o 'doseljenju Marka Ivana Rupnika u Splitsko-makarsku nadbiskupiju', piše u priopćenju.

Družba Isusova objavila je 15. lipnja kako je umjetnik Marko Ivan Rupnik smijenjen dekretom 'zbog tvrdoglavog odbijanja održavanja zavjeta poslušnosti'. Naime isusovački je red isključio isusovca Marka Rupnika, koji je u više slučajeva bio optužen za duhovničko, psihološko i seksualno zlostavljanje. Rupnik je tada imao 30 dana za žalbu na odluku. Za optužbe o zlostavljanju saznalo se prošle godine, a isusovci su od Rupnika zatražili komentar na navode drugih navodnih žrtava koje su se nakon toga same prijavile. No on je to odbio.

'Tako smo naložili pateru Marku Rupniku da promijeni zajednicu i prihvati novu misiju u kojoj smo mu kao isusovcu ponudili posljednju priliku da se pomiri sa svojom prošlošću i pošalje jasan signal brojnim žrtvama koje su svjedočile protiv njega da krene putem istine i suoči se sa zlom koje osuđuju toliki ljudi koji su se osjećali povrijeđenima', napisali su. No budući je Rupnik 'ponovno odbio“ poslušnost toj naredbi, kažu, nisu imali izbora nego ga isključiti.

2022. godine isusovački je red zabranio Rupniku javno obnašanje svećeničke službe te javno istupanje. Također nije smio napustiti talijansku regiju Lazio. Sankcije protiv njega su pooštrene u proljeće ove godine. Od tada Rupnik više nije smio javno djelovati kao umjetnik, a nakon što se saznalo da Rupnik ne poštuje mjere, te da nastavlja služiti mise i radi na umjetničkim projektima.

Budući se Rupnik nije žalio na odluku o izbacivanju iz službe, 24. srpnja objavljeno je otvoreno pismo delegata za Međunarodne kuće i djela Družbe Isusove o. Johana Verschuerena, u kojem se potvrđuje da slovenski umjetnik Marko Ivan Rupnik više nije član Družbe Isusove. 'Svima onima koji su osjetili i još uvijek se osjećaju povrijeđenima zbog ovog našeg nekadašnjeg subrata garantiram svoju punu solidarnost i otvorenost da u budućnosti pronađemo najbolje načine razmišljanja o tome kako pronaći unutarnji mir i pomirenje kroz putove koje možemo zajedno proučavati', zaključio je tada svoje pismo o. Johan Verschueren.

