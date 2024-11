Bivši dožupan dodijelio šogorovoj tvrtki poslove na obnovi škola, sada obojica osuđeni

Da hrvatsko pravosuđe ponekad može biti dosta ekspeditivno svjedoči i primjer Nevena Alića, bivšeg bjelovarsko-bilogorsko dožupana i njegovog šogora Željka Horvatinovića koji su zbog zloporabe položaja i ovlasti, odnosno poticanja u zloporabu položaja i ovlasti uhićeni u svibnju, u rujnu su optuženi, a sada je postupak već okončan jer su obojica priznala krivnju te su se nagodili s USKOK-om. Alić je na temelju nagodbe s USKOK-om na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 15.000 eura. Njegov šogor, osuđen je na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. I njemu je izrečena sporedna novčana kazna od 10.000 eura.

Alića je USKOK teretio da je kao zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije, od ožujka 2018. do lipnja 2021., u dogovoru sa svojim šogorom, njegovoj tvrtki Interprodizajn iz Čazme dodjeljivao poslove na opremanju namještajem osnovnih i srednjih škola kojima je Županija bila osnivač. U to vrijeme župan je bio Damir Bajs, na području županije provodila se energetska obnova škola, a Alić je bio zadužen za dogovaranje tih poslova. Teretio se da je ravnateljima škola naložio da za opremanje škola namještajem angažiraju baš tvrtku njegovog šogora, odnosno da postupaju po uputama koje im Horvatinović davao. Što se tiče Horvatinovića, on se teretio da je poduzimao sve što je bilo potrebno, kako bi osigurao da ponuda njegove tvrtke bude najpovoljnija. Ravnatelji škola su poslušali Alićeve naputke, pa su tvrtki njegovog šogora dodijeljeni poslovi vrijedni najmanje 332.883 eura. Nakon što su svi ti poslovi i obavljeni, isporučeni su i računi koje je platila Županija, a plaćanje tih računa šogorovoj tvrtki, odobrio je Alić.

Alić je nekada bio poduzetnik, član HNS-a, od 2009. – 2013. bio član je Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a 2012. imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Vjesnik d.d. Zagreb i članom Nadzornog odbora Narodnih novina d.d. Zagreb. Od 2013. do 2021. bio zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije.

