Muškarac na deponiju izgubio 682 milijuna eura. Za bogatstvo u smeću krivi čašu limunade i svoju bivšu: 'Rekao je da bacim'

James Howells (39) danas bi imao cijelo bogatstvo zahvaljujući Bitcoinu koji je "rudario" 2009. Naime 8000 novčića sada bi vrijedilo čak 569 milijuna funti ili 682 milijuna eura, no završili su – u smeću.

Prema pisanju Daily Maila, Howellsova tadašnja djevojka Halfina Eddy-Evans slučajno je bacila "ključ" za Bitcoin bogatstvo od 569 milijuna funti. Djevojka je priznala da je odnijela tvrdi disk s važnom lozinkom s ostalom računalnom opremom na lokalni deponij, ali da je to učinila na njegov zahtjev. – Računalna oprema bila je bačena u crnu vreću s drugim neželjenim stvarima i on me molio da ga odnesem – rekla je Eddy-Evans, koja tvrdi da nije kriva.

Howells je "rudario" Bitcoin 2009. godine, no tada nije znao njegovu pravu vrijednost i u međuvremenu zaboravio na njega. Nakon što je otkrio kakvo bogatstvo nosi, bori se za pravo da pretraži deponij koji vodi gradska uprava Newporta, a sada tuži gradske vlasti kako bi dobio pravo na pretraživanje odlagališta te je obećao da će 10 posto prihoda donirati gradskim vlastima, kako kaže "dovoljno da Newport pretvori u "Dubai ili Las Vegas Ujedinjenog Kraljevstva".

Kako tvrdi njegova bivša djevojka, Howells je prolio čašu limunade po svojem računalu, no ono više nije funkcioniralo. Prodao je komponente računala, ali zadržao tvrdi disk na koji je prebacio svoje fotografije i glazbu na drugo računalo. Jedino što nije uspio prebaciti je bila upravo datoteka s ključnom lozinkom za Bitcoin koju je u međuvremenu stavio među ostale stvari koje ne koristi, zaboravio na nju, a onda ju vjerojatno odložio u vreću za smeće.

– Najviše bih od svega voljela da ga pronađe. Umorna sam od slušanja o tome – rekla je Eddy-Evans koja s Howellsom ima dva sina. – On je otac mojih sinova, ali ne želim ni djelić njegova novca – dodala je. – Ovo neće prestati jer ovo "blago" postaje svakim danom sve vrjednije – izjavio je Howells za Fortune.

Ipak, pronalazak diska trenutačno nije na vidiku jer gradsko vijeće Newporta opetovano odbija dopustiti Howellsu da pretraži područje pod argumentom da to "nije moguće jer bi takvo što imalo negativan utjecaj na okoliš okolnog područja". Howells pak optužuje lokalne vlasti za "uskraćivanje njegove imovine bez njegova pristanka". Prvo ročište o odbacivanju zahtjeva zakazano je za početak idućeg mjeseca, a sudac će odluku donijeti 3. prosinca.

– Vijeće je više puta kazalo Howellsu da iskopavanje nije moguće prema našoj ekološkoj dozvoli i da bi takav rad imao ogroman negativan utjecaj na okoliš okolnog područja – rekao je glasnogovornik gradskog vijeća Newporta i dodao: "Vijeće je jedino ovlašteno tijelo za obavljanje poslova na radilištu. Tvrdnja Howellsa nije utemeljena i Vijeće joj se snažno opire."

