Bitka za SDP: Hajdaš Dončić i Jakšić podijelili sjever, ‘mali članovi’ za Ahmetović. Spominje se još jedno ime

Peđa Grbin održat će svoju riječ. Neće se kandidirati na novim izborima za predsjednika stanke jer stranka s njime na čelu nije uspjela pobijediti HDZ i doći na vlast. Kazao je to sam Grbin u ponedjeljak iz središnjice stranke te je najavio i kako će se sutra na sjednici Predsjedništva stranke otvoriti pitanje novih unutarstranačkih izbora, koji bi već na idućoj sjednici Glavnog odbora trebali biti i raspisani, a sve kako bi stranka vjerojatno već u rujnu imala i novog stranačkog lidera i novo vodstvo.

Zadnji vlak

– Svojem nasljedniku ili nasljednici reći ću da u Saboru ima odličan tim koji može odraditi puno posla u Saboru, a predsjednik stranke treba biti više s građanima. Tko god bude vodio SDP, morat će davati rješenja za probleme hrvatskog čovjeka – poručio je Grbin koji će SDP kao i stranački klub zastupnika voditi sve do novih izbora.

O Grbinovu nasljedniku špekulira se već mjesecima i na prve kandidature vjerojatno neće trebati puno čekati. Prvo pitanje koje se postavlja je što će se događati u organizacijama stranke na sjeveru koje su, kako stvari stoje, podijeljene između dva potencijalna kandidata – šefa zagorskog SDP-a Siniše Hajdaš Dončića i gradonačelnika Korpivnice Mišela Jakšića.

Glasine da je Hajdaš Dončić blizu kandidature sve su glasnije iako se i na ranijim izborima znalo špekulirati s njime kao kandidatom što se na kraju nikada nije dogodilo. U slučaju da se ovog puta doista odvaži to bi sigurno zakompliciralo potencijalnu kandidaturu Mišela Jakšića. I iako je neformalni dogovor između Hajdaš Dončića i Jakšića bio da uđu u savez i da se dogovore tko će od njih dvojice biti kandidat čini se da je u hodu propao i sada navodno postoji mogućnost da se kandidiraju obojica. Naime, dio uglednih SDP-ovaca jakih na terenu uvjerenja je kako je Jakšić daleko bolji kandidat od Hajdaš Dončića za kojeg drže da ne može donijeti promjenu SDP-u te poručuju kako će napraviti sve da nagovore Jakšića da od kandidature ne odustane.

Potpora Jakšiću u ponedjeljak je stigla i od gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja.

– Dvaput smo pogriješili, s Bernardićem i Grbinom. Mora doći netko novi. Mišel Jakšić je dovoljno iskusan i pokazao je odlične rezultate. Mora biti netko tko će dati novi smjer. Problem je u tome što nije još sigurno da će se Mišel kandidirati. Mora se provjetriti Ibler. To cijelo predsjedništvo je radilo zajedno s Peđom i dovelo je do ovih rezultata – poručio je Bosilj za eVaraždin.

Hoće li se Jakšić na kraju kandidirati ili pak podržati Hajdaš Dončića za kojeg mnogi kažu kako mu je ovo sada “zadnji vlak” za kandidaturu za prvu poziciju u stranci i dalje je nepoznanica. Puno toga ovisiti će i o tome tko će sve Jakšiću idućih dana dati potporu i hoće li ga se uspjeti uvjeriti da bi se oko njega moglo okupiti dovoljno snažnih SDP-ovaca koji imaju uporište na terenu.

Više izvora s kojima smo u ponedjeljak razgovarali uvjerava nas i kako treba očekivati kandidaturu i političke tajnice Mirele Ahmetović koja uživa možda i najveću potporu “običnih” članova na terenu, koji nisu umreženi s vodstvom, ali kojih je ipak najviše. Ona sama još se nije izjasnila na tu temu no upućeni tvrde kako je njena kandidatura sve izglednija i da se ozbiljno konzultira na tu temu unutar stranke.

POVEZANI ČLANCI:

– Do sada se biralo putem šalabahtera, ali ovog puta možda može biti drugačije jer je puno nezadovoljnih. To je šansa za Ahmetović. Odrješita je, čvrste ruke, djeluje kao osoba koja bi neke stvari u stranci i posložila, nije ideološki zaslijepljena, nije isključiva i možda bi čak mogla i pomiriti neke struje unutar SDP-a. Osim toga, jedina je na koje HDZ reagira i kojima ide na živce, a to nije bez razloga i nije nebitno – kaže jedan član vodstva SDP-a i dodaje kako se sve češće čuje i na terenu da je možda došlo vrijeme za ženu na čelu SDP-a.

Ništa od saveza

I naš drugi izvor iz SDP-a kaže kako mu se čini da bi Ahmetović mogla istaknuti svoju kandidaturu i da mu procjene kako će se dogovoriti u korist nekog drugog kandidata ne “drže vodu”. Pita se zašto bi onda to napravila nakon što se četiri godine gradila i trudila i dodaje kako takve informacije puštaju oni koji je žele obeshrabriti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo će biti vidjeti i hoće li se u utrku za novog lidera upustiti i gradonačelnik Ploča i liječnik Mišo Krstičević. Kako je postao i saborski zastupnik on ovih dana, čuje se, seli u Zagreb i navodno je odluku o kandidaturi donio i navodno čeka pravi trenutak da ju i objavi. Obzirom da još uvijek nije nacionalno prepoznatljiv političar neki smatraju da mu i poraz na izborima ne bi previše štetio. Dapače, izbori koji slijede mogli bi mu biti odskočna daska za budućnost. EU izbori pokazali su i da Biljana Borzan kao i Tonino Picula jako dobro stoje među biračima SDP-a. Međutim, malo tko u SDP-u vjeruje da će na temelju velikog broja preferencijalnih glasova odlučiti upustiti u bitku za lidera stranke. Picula je to već pokušao i nije uspio, Borzan, čuje se, za to nije zainteresirana.