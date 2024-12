Bitcoin prešao 100.000 dolara! Je li mu i milijun granica?

Bitcoin je noćas, noć sa srijede na četvrtak 4. i 5. prosinca, prešao magičnu granicu od 100.000 dolara. Posljedica je to odluke Donalda Trumpa da na čelo američke Securities and Exchange Comission, Komisije za vrijednosne papire, postavi snažnog pobornika kriptovaluta Paula Atkinsa. On je znatno naklonjeniji od sadašnjeg čelnika te ključne američke institucije Garyja Genslera koji je u mandatu Joea Bidena zapravo nastojao ograničiti rast bitcoina te regulirati tržište kriptovaluta. Probijanje 100.000 dolara za jedan bitcoin dogodilo se tek par sati nakon što je Trumpova odluka objavljena.

A to je samo nastavak velikog proboja bitcoina upravo nakon što je 6. studenoga postalo jasno da će Donald Trump ponovo biti američkim predsjednikom. Tada je odmah bitcoin narastao za 6.000 dolara i popeo se na rekordnih više od 74.000 dolara. Samo tjedan dana kasnije popeo se na 90.000, nastavio do 95.000 i sada prešao 100.000. Je li mu i milijun dolara granica? Jer, ove godine je narastao za 130 posto što znači da mu niti ogroman skandal s propasti burze FTX nije naškodio. Kao niti praktično stalne istrage ovakvih ili onakvih malverzacija. Izgleda da poklonici kriptovaluta ne vide u tome ništa različito u odnosu na malverzacije s nacionalnim valutama.

Sasvim sigurno je jedan od tih i Donald Trump koji je od teškog skeptika prerastao u najvećeg pobornika kriptovaluta. Govorio je kako nije uopće riječ o novcu te da se cijela stvar zasniva na – zraku. Da bi se onda u svojoj predizbornoj kampanji pojavio i na najvećem skupu kriptovalutaša u Nashvilleu gdje je najavio i stvaranje nacionalne rezerve bitcoina. Sasvim sigurno pri ovakvim cijenama ona neće biti onakva kakvu je on zamislio. Ali ima zemalja koje već sada trljaju ruke poput El Salvadora koji je prihvatio bitcoin kao regularno sredstvo plaćanja. Sada će se tamošnjoj vladi taj potez značajno isplatiti. - Ako će kriptovalute odrediti našu budućnost, onda želim da se one rudare, rudare i da se to čini u Sjedinjenim Državama, rekao je Trump koji je u rujnu predstavio i vlastitu krivptovalutu nazvanu World Libery Financial.

Uistinu, kada smo prije nekih devet godina počeli pisati o bitcoinu, nailazili smo tek na sporadične pokušaje uvođenja kriptovalute kao sredstva plaćanja, neki su doista tada bili vrlo dalekovidni. Kada je dvije godine kasnije počela prva eksplozija i dalje je bilo teško pronaći nekoga da o bitcoinu i javno govori, ali je vjera naših sugovornika u rast na 100.000 dolara bila doista nepokolebljiva. Čini se da ćemo i u Hrvatskoj imati barem nekoliko novih dolarskih milijunaša. Sam Trump kupio je čak i burgere u jednom manhattanskom baru gdje su prihvaćali bitcoine.

- Stvara se povijest - rekao je da navodno želi kupiti i forum gdje se kriptovalutaši okupljaju. Trump je u kampanji jako igrao na bitcoin a industrija je kriptovaluta vratila donacijama koje su dosegle 131 milijun dolara. Atkins nije bio jedini nominirani s pozitivnim pogledom na kriptovalute, Trump je predložio i Howarda Lutnicka koji jako promovira Tether, platformu koja je temelj vrlo jake i popularne istoimene kriptovalute. I to nije sve, navodno će se pojaviti i prva službena funkcija u Bijeloj kući koja će biti posvećena samo kriptovaluama.

