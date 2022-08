Bili maskirani i planirali u zrak dignuti bankomat kada ih je uhitila policija

Mislili su da ih je baš dobro krenulo, jer su dosadašnjim sličnim "poslovima zaradili" 294.000 kuna... No onda im je kako to već obično biva, sreća okrenula leđa, jer su ih u pripremi novog "posla" zatekli policajci. A posao, njih dvojice u dobi od 31 i 39 godina, kako se sumnja, bilo je provaljivanje u bankomate, odnosno dizanje u zrak bankomata radi krađe novca. No sada je, barem što se njih dvojice tiče, tome došao kraj, a iz PU primorsko - goranske je priopćeno da su kazneno prijavljeni zbog četiri teške krađe, tri općeopasne radnje, krivotvorenja isparava, izradu i nabavku oružja...

Njihova zločinačka "karijera", naprasno je prekinuta u ranim jutarnjim satima 20. kolovoza na području Škurinja u Rijeci. Tada ih je naime u u blizini jednog od trgovačkih centara zatekla policijska ophodnja. Razbojnički dvojac bio je spreman za akciju jer su bili djelomično maskirani te odjeveni u jakne dugih rukava. Nakon što ih je policija uhitila, u blizini je nađeno i njihovo vozilo, na kojem su bile strane tablice, dok je u vozilu nađeno ono što je potrebno da bi se bankomat digao u zrak.

Uhićeni razbojnički dvojac od ranije je poznat policiji zbog imovinskih delikata, a utvrđeno je da su u bankomat planirali provaliti uz pomoć plinskih boca. Plinske boce, bušilice, kablovi... nađeni su u vozilu. Sumnjiči ih se da su noć ranije u Crikvenici ukrali registarske pločice s vozila jednog češkog državljanina, nakon čega su te pločice postavili na automobil koji je nađen prilikom njihova uhićenja. Njih su dvojica, kako se sumnja, od siječnja do srpnja ove godine u zrak dignuli bankomate na području Gornje Vežice u Rijeci te na području Kastva i Kraljevice. Pri tome su iz bankomata otuđili oko 294.000 kuna, dok je na sva tri bankomata, inače u vlasništvu dvije novčarske ustanove, a dijelom i na objektima unutar kojih su bili smješteni, nastala šteta čiji će sveukupan iznos biti utvrđen naknadno.