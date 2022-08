Panika u Rimu: Zapeli u pokušaju provale u banku pa sami sebi pozvali policiju

Banda pljačkaša banaka bila je primorana pozvati u pomoć rimsku policiju da ih izvuče iz tunela koji su sami iskopali, ali se urušio za vrijeme pljačke koju su očito loše isplanirali, objavili su u petak talijanski mediji.

Rescue teams are attempting to save a man trapped in a tunnel that caved in under a street in the Aurelio district of Rome. Three other men were already rescued. It is suspected that the men were planning to use the tunnel to carry out a bank robbery.pic.twitter.com/J1gkep874i