Biden se povlači: Harris preuzela njegov službeni profil na X-u, Trump ismijava američkog predsjednika

* Američki predsjednik Joe Biden objavio je kako se povlači iz utrke za Bijelu kuću

* Biden je podržao Kamalu Harris kao svoju nasljednicu

* Unatoč Bidenovoj podršci, ostaje nejasno hoće li Harris postati kandidatkinja

Tijek događaja:

8:00 - Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump mijenja strategiju kampanje, pokušat će pokazati neopredijeljenim biračima da njegova vjerojatna nova suparnica, potpredsjednica Kamala Harris , ima prste u dva velika pitanja na kojima računa da će pobijediti na predsjedničkim izborima u studenom: imigraciji i troškovima života. Detaljnije pročitajte OVJDE .

07:05 Bivši američki predsjednik i republikanski kandidat Donald Trump ne prestaje se oglašavati na X-u, bivšem Twitteru, otkako je objavljeno da se Biden povlači iz utrke za predsjednika."Zar itko stvarno vjeruje da je pokvareni Joe imao Covid? Ne, želio je otići još od 27. lipnja, noći debate, gdje je bio potpuno uništen. To je bio veliki trenutak u padu Joea Bidena. To je bio trenutak kada je Joe otkriven onakvim kakav jest, nesposoban čovjek koji nikada nije trebao biti predsjednik. Joe Biden nije sposoban služiti - On uništava našu zemlju!", napisao je Trump.

"Nije gotovo! Sutra će se pokvareni Joe Biden probuditi i zaboraviti da je danas odustao od utrke!", napisao je sljedeće. "Tko sada vodi našu zemlju? To nije Pokvareni Joe, on nema pojma gdje se nalazi. Ako ne može voditi kampanju, ne može ni voditi našu zemlju!!!", piše još na Trumpovu profilu.

07:00 Službeni profil kampanje Joea Bidena za predsjedničke izbore na X-u, @BidenHQ, sada je službeno preimenovan u @KamalaHQ. "Dobro došli u Kamala HQ", piše u prvoj objavi profila pod novim imenom.

06:30 Američki predsjednik Joe Biden izvijestio je u nedjelju svoje najbliže suradnike da će odustati od predsjedničke utrke samo nekoliko trenutaka prije nego će javno objaviti odluku koju je donio nakon što je 48 sati analizirao ankete i shvatio da mu se put prema pobjedi sve više sužava, objavila su dva izora.

Samo noć prije Biden je savjetnicima govorio da će nastaviti borbu protiv rivala Donalda Trumpa u studenome. Prema izvoru, "poruka je bila da ide dalje punom parom". No, kada se pomirio s rezultatima anketa, Biden je promijenio mišljenje i na pozivu u 13 sati i 45 minuta okupio najuži tim iz Bijele kuće i iz kampanje, nekoliko trenutaka prije nego što je u pismu Amerikancima javno objavio da se povlači. Više čitajte ovdje.

06:00 Brojni republikanski dužnosnici pozvali su u nedjelju predsjednika Joea Bidena da odstupi s dužnosti nakon što se povukao iz izborne utrke, rekavši da nespremnost da nastavi kampanju otvara pitanje njegove sposobnosti da upravlja zemljom. Predsjednik Zastupničkog doma Kongresa Mike Johnson, senator J.D. Vance kojeg je republikanski kandidat Donald Trump izabrao za svog potpredsjednika na izborima 5.studenoga, te drugi zastupnici pozvali su 81-godišnjeg aktualnog predsjednika da da ostavku.

Biden je u svojoj izjavu ustrajao da će dovršiti mandat koji ističe 20. siječnja 2025., a njegovi demokrati su pozive repubikanaca nazvali "smiješnima". "Ako se Joe Biden ne može natjecati za predsjednika, ne može ni biti predsjednik. Mora odmah dati ostavku. Ne može se čekati 5. studenoga", rekao je Johnson. Vance je tvitao: "Ako Joe Biden prekida kampanju za reizbor, kako može opravdati to da ostaje predsjednik?" Neki republikanci, ukjučujući senatora Markwaynea Mullina, zatražili su od Bidenova kabineta da ga smijeni na temelju 25. amandmana američkog ustava. Malo je vjerojatno da će vlada, čije je članove izabrao Biden, to i učiniti.

