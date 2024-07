Biden se obratio naciji: 'Ovo je bolesno, bolesno! Planiram uskoro razgovarati s Trumpom'

Američki predsjednik Joe Biden oglasio se nakon pucnjave na skupu Donalda Trumpa u Pennsylvaniji. "Zahvalan sam što čujem da je na sigurnom i da mu je dobro. Molim za njega i njegovu obitelj te za sve one koji su bili na skupu, jer čekamo daljnje informacije", stoji u Bidenovoj izjavi. "Jill i ja smo zahvalni Tajnoj službi što su ga sklonili na sigurno. U Americi nema mjesta ovakvom nasilju. Moramo se ujediniti kao jedna nacija da to osudimo", dodao je Biden.

Naknadno se Biden iz svojega doma u Delawareu obratio javnosti. Kaže da je pokušao doći do bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je "sa svojim liječnicima". "Navodno mu je dobro - planiram uskoro razgovarati s njim, nadam se, kad se vratim na telefon." Poručio je da u Americi nema mjesta ovakvom nasilju. "To je bolesno, to je bolesno. To je jedan od razloga zašto moramo ujediniti ovu zemlju - ne možemo dopustiti da se ovo događa, ne možemo biti ovakvi, ne možemo to oprostiti."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, bivši američki predsjednik Donald Trump okrznut je metkom u napadu na predizbornom skupu u Butleru, objavio je Washington Post pozivajući se na okružnog tužitelja. Napadač i jedan od posjetitelja ubijeni su. Bivši američki predsjednik dobro je i na sigurnom nakon što je u subotu navečer odjeknulo nekoliko pucnjeva na njegovu skupu u Pennsylvaniji. "Tajna služba je provela zaštitne mjere i bivši predsjednik je na sigurnom", službeno je objavljeno.

Pucnjevi su odjeknuli nedugo nakon što je Trump počeo govor na skupu na otvorenom u gradu Butleru. Agenti su odmah oborili i polegli Trumpa ispod podija. CNN je objavio da je bivši predsjednik ozlijeđen, ali ne navodeći detalje. Na videosnimci vidi se da Trump ima nešto krvi oko desnog uha i na desnoj strani lica. Nakon nekoliko trenutaka ustao je, okružen agentima koji su ga ispratili od pozornice do automobila. Podigao je šaku u zrak u znak prkosa, a pristaše su mu klicale.

Trumpov glasnogovornik Steven Cheung je rekao da je bivši predsjednik "dobro". "Predsjednik Trump zahvaljuje organima red i hitnim službama na brzoj reakciji tijekom ovog gnusnog čina. On je dobro i trenutno je na pregledu u lokalnoj medicinskoj ustanovi. Uskoro ćemo imati više detalja", rekao je Cheung.

VEZANI ČLANCI: