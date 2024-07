Pucali na Trumpa, odveli ga krvavog s pozornice: U incidentu dvoje poginulih, među njima i napadač

* Pucnjava na skupu Donalda Trumpa, bivši američki predsjednik krvario iz uha.

* Dvije osobe su smrtno stradale, među njima je i napadač.

* Tajna služba: "Bivši predsjednik je na sigurnom."

* Trumpov glasnogovornik javlja da je bivši predsjednik dobro.

Tijek događaja iz minute u minutu:

02:05 Napadača na skupu Donalda Trumpa ubila je Tajna služba, kazao je izvor iz Tajne službe za CNN.

02:03 Oglasio se i bivši američki predsjednik Barrack Obama. "U našoj demokraciji apsolutno nema mjesta političkom nasilju. Iako još ne znamo točno što se dogodilo, svi bismo trebali osjetiti olakšanje jer bivši predsjednik Trump nije ozbiljno ozlijeđen i iskoristiti ovaj trenutak da se ponovno obvežemo na uljudnost i poštovanje u našoj politici. Michelle i ja mu želimo brz oporavak."

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…