Biden svojim ponašanjem podizao obrve i među čelnicima na summitu NATO-a? Izvor tvrdi: 'Nije da ga ne vole, ali...'

Još dužnosnika izrazilo je svoju zabrinutost za zdravlje američkog predsjednika Joea Bidena. Naime, jedan dužnosnik koji je bio na NATO summitu ispričao je za kako je Biden ponovno izveo nekoliko gafova, dok se zahuktava priča oko njegove kandidature za idući mandat u Bijeloj kući.

Posljednjih dana sve više demokrata istupilo je u javnost, pozivajući predsjednika da se izjasni hoće li nastaviti s kandidaturom. Posebnu zabrinutost izazvala je debata koja je krajem lipnja održana s republikancem Donaldom Trumpom na kojoj je u nekoliko navrata nesuvislo govorio, pa su brojni uvjereni da bi njegov nastavak kandidature značio i pobjedu Trumpa na izborima u studenom. Politolog i predsjednik Eurasia Group Ian Bremmer sudjelovao je na summitu, pa ispričao u emisiji Katy Tur Reports na MSNBC-u kako čelnici s kojima je razgovarao smatraju kako Biden ''ne može voditi državu još četiri godine''.

- Nije da ga ne vole - kazao je Bremmer dodavši: ''Zapravo, oni su duboko zabrinuti... o tome što bi se dogodilo da Trump postane predsjednik obzirom na njegove stavove Rusiji, Ukrajini i NATO-u i EU''. Bremer smatra kako svi ti lider žele da Biden pobijedi, no nisu sigurno da će se to doista i dogoditi.

Uz to, Bremmer je kazao i kako mu je jedan svjetski čelnik ispričao da je Biden ''u jednom sastanku dvaput ispričao jednu anegdotu'', a u jednom trenutku nije ni prepoznao jednu osobu ''koju je jako dobro poznavao inače''. Puno čelnika navodno je i vidjelo Bidenovu izgubljenost na sastancima i ručkovima. Uz to se postavlja i pitanje kako će on iznijeti jednu predizbornu kampanju do kraja, a kamoli voditi državu još četiri godine.

- Čovjek bi pomislio da je ovo sve o Ukrajini i o NATO-u, ali mislim da je stvarnost da su Sjedinjene Države okosnica NATO-a i ako ne mogu računati na SAD, imaju ozbiljan problem - kazao je Bremmer.

Trump je već iskoristio priliku i ranije kritizirao 81-godišnjeg Bidena zbog njegova nestabilnog nastupa u debati 27. lipnja, koja je izazvala zabrinutost oko mentalnih sposobnosti aktualnog predsjednika za dužnost, kao i pozive nekih demokrata da se povuče. U podrugljivom tonu, Trump je nazvao Bidenov izbor za potpredsjednicu, Kamalu Harris, prvu crnu i ženu potpredsjednicu, njegovom "briljantnom odlukom", implicirajući da se dosad pokazala toliko nesposobnom da demokrati nisu bili voljni zamijeniti Bidena njome. Neka izvješća tvrde da Biden boluje i od Parkinsonove bolesti, no ta su izvješća demantirana.

Još nakon debate na kojoj se nije proslavio svojim nastupom, američki predsjednik oglasio se i potvrdio kako ne planira odustati od svoje kandidature. ''Ovo ću reći što jasnije: Ja sam predsjednik SAD-a. Ja sam kandidat Demokratske stranke. Ja ostajem u utrci'', objavio je ovog petka, no čini se kako pritisak i dalje ne popušta.

