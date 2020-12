Bez dogovora, Johnson je najizoliraniji premijer u britanskoj povijesti

Ursula von der Leyen i Boris Johnson u subotu su nakon sat vremena telefonskog razgovora odlučili su da se pregovori oko izlaska Velike Britanije iz Europske Unije ipak nastave. Britanski su mediji protumačili tu vijest kao Johnsonovo preuzimanje vodeće uloge u situaciji koja je zastala na naizgled nepomirljivim razlikama između dvije strane. No, takvu interpretaciju događaja ovog vikenda najbolje je tumačiti kao jednu vrstu medijskog pritiska, jer pregovori su i dalje teški i mukotrpni, napeti kao u najboljem političkom trileru. Dvije se strane ne mogu dogovoriti oko tri osnovne točke – ribarenja u britanskim vodama, pravednog tržišnog natjecanja, odnosno politike državnih potpora te g provođenja eventualnog sporazuma. Kada se govori o pravednom tržišnom natjecanju, u stvarnosti to znači sprečavanje nelojalne konkurencije koja bi nastupila kod eventualnog prilagođavanja regulative kako bi neka od strana došla u prednost. S druge strane, EU želi da Velika Britanija i dalje prati razvoj europske regulative prije svega po pitanjima okoliša i javne sigurnosti. Britanci, jasno, žele opet imati pravo određivati vlastita tržišna pravila.

Riba za Britance važno pitanje

Pitanje ribarenja u britanskim vodama čini se tek otočkim adutom u teškim pregovorima jer je riječ o simboličnim količinama izlova. Svejedno, Velika Britanija želi vratiti pravo određivanja tko će imati pravo pristupa njihovim vodama s pravom izlova ribe. Procjenjuje se kako će se ovdje najlakše doći do kompromisa. Tu je i pitanje provođenja sporazuma, europska strana želi da ulogu u kontroli provođenja ima Europski sud pravde, dok je Velika Britanija sklonija modelu arbitraže. I dok se sporne točke ne čine prevelikim zalogajem za dvije strane, već su je i tok jučerašnjeg dana pokazao kako će, unatoč dobroj volji Von der Leyen i Johnsona izraženoj i zajedničkim priopćenjem, biti teško doći do dogovora u sljedećih dan ili dva, koliki je vremenski prozor za postizanje konačnog dogovora o Brexitu. Ako se Lord David Frost i Michel Barnier ovih dana u Bruxellesu nađu na istoj strani, ponovo slijedi razgovor čelnice EU i britanskog premijera. I onda, konačno, Brexit. U svemu, najviše rizika je na Borisu Johnsonu. Jučer je Gordon Brown, nekadašnji britanski premijer i lider Laburista, rekao kako britanski premijer nema prijatelja u svijetu te će se, ako dođe do no-deal Brexita, naći izoliranim. Dapače, u tom slučaju Boris Johnson postao bi “najizoliranijim britanskim premijerom u povijesti”, u gospodarskom ratu s Europom kao i s Amerikom.

– Ostat će bez prijatelja u svijetu jer je odabrao put konfrontacije s europskim saveznicima – rekao je Brown. Kako se njemu čini, Johnson očekuje da stvar zapravo riješi Angela Merkel, u četvrtak, na sastanku europskih lidera. Brown ne vjeruje da će vrlo striktan dogovor kakav Johnson traži prekinuti dalju neizvjesnost.

– Uvijek čeka do zadnje minute. A ne dođe li sada do dogovora, vidim da će doći do velikih međunarodnih implikacija u kojima će on ostati nemoćan, jer našli bismo se u gospodarskom ratu s Europom koji bi nas jako skupo stajao. Hranu, lijekove i sve ostalo jako bismo teško dobavljali bez carina i zastoja. Našli bismo se u situaciji i s Amerikom jer bismo jako teško s njima postigli trgovinski sporazum – rekao je nekadašnji britanski premijer napominjući kako je nužno postići dogovor odmah, i to takav koji bi bio u interesu britanskog gospodarstva a ne u interesu ideologije zastupatelja izlaska Velike Britanije iz EU.

Laburisti neodređeni

Nije, međutim, komentirao kako će u slučaju postizanja nekakvog dogovora glasati laburisti u parlamentu. Izvukao se od odgovora rekavši kako razlika između no-deal Brexita i dogovora postaje zapravo jako malenom. Sudeći prema jučerašnjim izjavama Johnsonovih ministara, do dogovora će se doista teško doći.

– Velika Britanija će pregovarati sve dok to ima smisla, no neće raditi kompromise na pitanjima suverenosti i kontrole svojih teritorijalnih voda. Spremni smo za no-deal Brexit 31. prosinca ako tako bude potrebno – rekao je ministar okoliša George Eustice. Odbacio je mišljenje Simona Coveneyja, irskog vanjsko-poslovnog ministra kako tvrdnja Velike Britanije kako sama može izaći iz EU za Novu godinu “nije vjerodostojna”. No, nije porekao kako je položaj Velike Britanije jako težak, opet istodobno tvrdeći kako njegova strana ne namjerava ustuknuti po nijednom od tri sporna pitanja. Dao je, ipak, i tračak nade.

– Mislim da smo vjerojatno u zadnjih nekoliko dana odlučivanja može li uopće biti dogovora. Naravno, ako dođe do poboljšanja atmosfere i velikog napretka, tada se uvijek može naći još vremena. No, mislim da ako ne riješimo ove zaista temeljne razlike koje imamo u ovom trenutku onda ćemo u sljedećih nekoliko dana morati zauzeti čvrsto stajalište – rekao je Eustice jučer. Iz priopćenja predsjednice Europske komisije i britanskog premijera tijek je događaja predvidljiv. Ponovo će telefonski razgovarati danas navečer, pregledati što su uspjeli dogovoriti Lord David Frost i Michel Barnier – pregovarači Velike Britanije i EU. Ostavili su mjesta i za mogućnost da do dogovora doista i ne dođe.