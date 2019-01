'Bernardić mora nositi listu za EU izbore, ja sam tu ponudu odbio'

Prije četiri mjeseca potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina kazao je kako je spreman preuzeti vođenje stranke, bude li potrebe. Ali da za to treba mir, vrijeme i odgovornost unutar stranke. Danas otkriva kako to da je Davor Bernardić i dalje šef stranke, je li zadnji koji ga štiti i žali li što ga je i doveo na tu poziciju.

Rejting SDP-a i dalje stalno pada, što se čeka?

Povjerenje u bilo koje političke standardne opcije pada. A mi smo uz sve to imali i tranziciju u stranci, nove ljude, sustav, novog predsjednika, šumove u komunikaciji, radnje koje su nas i dovele do toga da nam rejting pada. Bilo je takvih rejtinga i prije, ali smo se uvijek vraćali i nadam se da ćemo se vratiti i sada, premda su generalno okolnosti teže nego tada. Prvo mjerenje su izbori za EU parlament, drugo prolazno vrijeme su predsjednički izbori, godinu iza toga i parlamentarni i do tada ima dovoljno vremena da se povuku adekvatni potezi, a stranka osnaži. Zato po meni nema potrebe, da baš svatko tko se nađe u Hrvatskoj formira svoju stranku. Mi smo otvorena stranka. Pitaju me zadnjih dana bi li bilo dobro da nam se vrati bivši predsjednik Ivo Josipović. Normalno da bi bilo dobro.

Pogledajte video razgovora s Komadinom:

Ali pregovora s GLAS-om?

Mnogi plaču i žale za jakom socijaldemokratskom strankom, a u isto vrijeme čine sve da bi SDP bio što slabiji, da bi izvukli iz biračkog tijela socijaldemokrata podršku za sebe i da bi oni narasli. Trebalo bi biti više odgovornosti za lijevu opciju, za cijelu Hrvatsku. Nije dobro da jedna stranka dominira previše. Ali to se može očekivati. Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane.

Odlazi li Bernardić ako ne osvojite tri mandata na EU izborima?

Hoće li otići ili ne, odlučit će Glavni odbor. Međutim, svaki šef ekipe, kapetan ili trener, ako ne ispuni cilj, u pravilu odlazi.

Hoćete li vi nositi tu listu?

Predsjednik stranke mi je to ponudio. Odbio sam. U ovoj situaciji korisniji sam u stranci, a obećao sam i stanovnicima županije da neću otići. Meni nije malo biti župan. Jednom sam otišao. Taj film više neće gledati.

Možete samo nositi listu?

Smatram da prvi na listi mora biti predsjednik stranke Davor Bernardić. Ne predstavlja potpredsjednik stranku, nego je predstavlja predsjednik. Upravo su EU izbori mjesto i vrijeme gdje šef stranke mora preuzeti odgovornost i povesti vojsku u izbornu bitku. I to ću predložiti na vodstvu stranke.

Zašto bi se šef izlagao i dobio manje glasova od drugih na listi?

Zašto bi se izložili Anka Mrak Taritaš i Krešo Beljak i svi drugi stranački prvaci iz oporbe? Izložit će se. I Zoran Milanović je, kada nije bio premijer, vodio stranku na zagrebačke izbore. Predsjednik ste i to vas pripada.

Bernardić se boji i tajnog glasanja na Glavnom odboru?

Trebalo se tajno glasati. U političkom smislu, ako 35 članova stranke traži od vas da se razgovara o vama, onda je to i pristojno.

Ne saziva ni sjednice Predsjedništva. Zadnju ste imali prije dva mjeseca. Tko vodi tu stranku?

Vodi je predsjednik.

Jeste li pogriješili kada ste pomogli Bernardiću i bi li podržali Piculu da možete vratiti vrijeme?

Tada je bilo tako. Tonino je bio u igri i diskvalificirao se izjavom da će stranku voditi iz Bruxellesa.

Što je s predsjedničkim izborima, tko će biti SDP-ov kandidat?

Imamo dovoljno ljudi u stranci za kandidaturu. Picula je jak kandidat i imao je tu ambiciju i želju. Nema razloga da ga ne podržimo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za Zorana Milanovića ste rekli da je sam sebe diskvalificirao. Zašto, član je stranke?

Možda na papiru. Koliko znam, distancirao se od stranke, čak i u izjavama. Nitko mu ne može zabraniti da se kandidira, možda i hoće, kao nestranačka osoba. Glavni odbor donosi odluku tko je kandidat SDP-a na prijedlog predsjednika i nakon rasprave na Predsjedništvu. Čini mi se da nije logično da se, nakon svega što smo prošli u tranziciji stranke, vraćamo na Milanovića kao predsjedničkog kandidata.

Nije li logično podržati onoga kome ankete daju najveće šanse?

Nismo još došli ni u prvi krug. Vidjet ćemo što će tamo biti.

Može li Josipović opet biti vaš kandidat?

I to mi je malo neobično da bi uspjelo. Igrao je tu utakmicu, izgubio. Nitko nikome ništa ne brani, ali sam pobornik toga da pomognemo jedni drugima u smislu stvaranja jače lijeve opcije. Neka se kandidira tko hoće, ali neka pobijedi onaj kandidat koji nije HDZ-ov. Bio naš ili netko drugi. Mi smo i na zadnjim lokalnim izborima podržali u Zagrebu kandidatkinju koja nije bila iz naše stranke. Dali smo puno kredita mnogim stranačkim prvacima, ne znam koliko nam je vraćeno. Vidimo i što se događa u Saboru u koji su mnogi ušli s glasovima jednih ljudi, a završili među onima za koje su glasali drugi. Ovakve veletrgovine nismo vidjeli.

SDP je ostao bez osmero zastupnika, najviše od svih stranaka?

Najveći smo pa smo izgubili najviše. Vjerojatno će se saznati koje su to mrkve gospodina Bandića. Moguće je da su posrijedi egzistencijalni i osobni interesi. Pošteno bi bilo raspisati nove izbore. Toliko je prelazaka da u Saboru imamo potpuno drugu krvnu sliku u odnosu na ono za što su građani dali povjerenje.

Premijer kaže da vam ljudi odlaze jer je SDP patetičan i slab?

Lako je njemu govoriti svašta. U isto vrijeme u HDZ-u jako žale što SDP nije jači jer bi i oni bili ozbiljniji. Neka pomete prvo u svojem dvorištu. Meni nije problem zašto neki odlaze, nego kamo dolaze. To je problem. Kako neki socijaldemokrat može tako promijeniti političku orijentaciju.

Milan Bandić kaže da je on najveći socijaldemokrat. Uostalom, ponikao je iz SDP-a.

Kad netko za sebe kaže da je najveći, onda je sigurno najveći. U bilo čemu.

Izjavili ste da odlasci jačaju SDP. Možete li to malo objasniti?

Gledajte, ako je netko labilan i ako netko nije iskrena priča i ako netko ne vjeruje u ekipu, onda će ekipa, kad je netko takav napusti, biti jača, homogenija, kvalitetnija. Lako je biti u stranci kada je sjajno, kad pršti od postotaka, podrške, mandata, interesa, ali stranka, a imam to pravo govoriti jer sam sudionik od početka, nije samo nositelj karijernih ambicija nego programa, a pojedinci su komunikatori i ambasadori stranke. Ne postaje se ambasador stranke samo zato što te netko stavi na listu, a da se nisi oznojio u političkom radu. Tranzicija stanke je evidentna. Prošli smo katarzu i prolazimo je još uvijek.

Jeste li zadnji kočničar koji ne da da Bernardić ode?

Razlika između mene i nekih je samo u poimanju stranke. Ja sam da se propituje nečije povjerenje kroz institucije stranke, Predsjedništvo i Glavni odbor. Na sjednicama tijela i organa stranke. Ono pismo koje je krenulo putem goluba pismonoše po cijeloj Hrvatskoj i o kojem se raspravljalo u medijima prije nego na tijelima stranke nije način na koji odgovorni ljudi u stranci raspravljaju. To su radili članovi vodstva.

Jeste li vi i Rajko Ostojić stajali iza zadnjeg pokušaja rušenja Bernardića na Glavnom odboru?

Ja u pravilu što naumim i ostvarim.

Kako vam se onda dogodilo da niste uspjeli?

Nije mi se ništa dogodilo. Moja pozicija je takva da ja, u slučaju da nemamo predsjednika, mijenjam šefa stranke. Nije logično, a niti pristojno, da onda ja budem kolovođa nekakvih pobuna. Imam zadatak da čuvam stranku kao takvu zajedno s drugim kolegama u vodstvu i Glavnom odboru, a moram biti i kritičan prema predsjedniku i samom sebi. I mi svi u Predsjedništvu imamo odgovornost. Imate u Hrvatskoj stranke s predsjednicima, ali bez stranke.

Postoji li SDP?

Kako da ne. Postoji. Samo postoje neki drugi ljudi, 30 tisuća ljudi nisu dva čovjeka. Ja bih volio da imamo više podrške od ljudi, da ulaze u stranku, da preuzimaju određene dužnosti, a ne samo da budu kritičari, junaci dnevnih boravaka. I da djeluju po sistemu “nismo zadovoljni, ali nećemo ništa učiniti pa čak ni izaći na izbore”. Naš SDP na vlast je dolazio uvijek nakon teških grešaka HDZ-a. Iako je bazično, po meni, Hrvatska lijeva zemlja. Trećina izlazi stalno na izbore i glasa za HDZ, trećina ne izlazi, a trećina izlazi i glasa za razne ljevice. I tek kad se iziritira i ona trećina koja ostaje doma, a ta je u pravilu lijeva i nešto centra, dođe do promjene.

Afera je nikad više, ali SDP se ne vidi kao alternativu?

Nema veze, ali bi se pročistila priča. Vjerojatno ne bi bilo izabrano novih 13 gospodina Bandića. Pitanje što bi bilo s gospođom Esih, gospodinom Hasanbegovićem.

'Kada su našeg premijera nazivali veleizdajnikom, tada je to HDZ-u bilo prihvatljivo' Kako gledate na propalu kupnju aviona, ali i činjenicu da SDP najavljuje opoziv, a bivša SDP-ova ministrica Željka Antunović brani ministra Krstičevića? Objektivno, avione nismo imali, nemamo ih ni sada. Ako tako gledaš, nije se dogodilo ništa. Ali se dogodio šlamperaj i zapovjedna odgovornost. Potrebniji su nam kanaderi i helikopteri za hitnu pomoć od borbenih aviona. Za opoziv se možda prelako reklo, kao što je kolegica Antunović prelako rekla što je rekla. Kako komentirate ponašanje ministra Krstičevića i premijera u Saboru? Čelni ljudi u politici moraju imati više tolerancije i strpljenja, a manje taštine. Ali i nekima iz oporbe trebalo bi više pristojnosti, a svima u javnom prostoru više odgovornosti za izrečenu javnu riječ i postupanje. Problem je možda u tome da su čelni ljudi institucija formalno političari, a nisu homo politicusi. Većina su u zadnje vrijeme iz MVP-a pa su karijerni diplomati postali karijerni političari. Kada su našeg premijera nazivali veleizdajnikom, sjetimo se samo šatora, tada je to HDZ-u bilo prihvatljivo. Ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čini tebi.

