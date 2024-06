Beep beep! Zagrebom bježi golema ptica, već su je i snimili: 'Lovimo je tri dana'

Zagrebom navodno već nekoliko dana trči velika ptica. Najvjerojatnije je riječ o noju. Barem tako tvrde hvatači Zoološkog vrta koji su prve dojave o životinji dobili još u utorak, pišu 24sata. "Sin i ja bili smo u prolazu kad smo spazili noja na cesti u Jazbini u Zagrebu. Pokušali smo ga zazvati, no bio je plašljiv. Još je i naišao automobil iz suprotnog smjera pa se maknuo u travu", ispričao je čitatelj za 24sata. Radnici Zoološkog kažu kako se radi o brzoj ptici: "Bit će to vrlo zahtjevno."

Noj je najveća živuća ptica na svijetu, poznata po svojoj veličini, brzini i jedinstvenim karakteristikama. Potječe iz Afrike, a danas se može naći u različitim dijelovima svijeta zahvaljujući uzgoju na farmama. Mužjaci mogu narasti do 2,7 metara, a težina im može biti i do 160 kilograma. Nojevi su poznati po svojoj iznimnoj brzini i mogu trčati brzinom do 70 km/h. Njihove snažne noge omogućuju im brz bijeg od predatora.

Nojevi su svejedi, što znači da jedu raznoliku hranu uključujući biljke, sjemenke, insekte i male kralješnjake. Imaju specijalizirani probavni sustav koji im omogućuje učinkovito probavljanje različitih vrsta hrane

