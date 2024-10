Bauk potvrdio: Pozvat ću načelnika Glavnog stožera na sjednicu Odbora na zahtjev Vlade

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) najavio je u četvrtak da će, na zahtjev zastupnika vladajuće koalicije, pozvati načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida na sjednicu tog odbora kao predlagatelja za odluku o sudjelovanju pripadnika HV-a u misiji NSAT-u. Bauk je rekao i da će se sjednica Odbora za obranu nastaviti kad god to zatraži Vlada kao predlagatelj, a vjerojatno u ponedjeljak.

- Što se tiče načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, sedam članova Odbora zatražilo je dopunu dnevnog reda sjednice da podnese informaciju o sudjelovanju, i to će biti uvršteno u dnevni red i načelnik će biti pozvan - najavio je Bauk novinarima u Saboru.

Objavio je to dan nakon što je ministar obrane Ivan Anušić, zajedno s članovima Odbora za obranu vladajuće većine, napustio sjednicu Odbora zbog toga što je predsjednik Republike Zoran Milanović Kundidu "zabranio" da se odazove na sjednicu na kojoj se raspravljalo o NSAT-u. Hoće li se Kundid odazvati, ne ovisi o meni ni o premijeru Andreju Plenkoviću, tek ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati, dodao je Bauk.

- Načelnik je do sada na sjednicu dolazio kao dio delegacije MORH-a u onim točkama u kojima je predlagatelj MORH, a ovoga puta sedmero članova Odbora je zatražilo da dođe kao predlagatelj - pojasnio je.

Bauk je kazao da je Kundida pozvao, a je li to u skladu s Poslovnikom ili zakonom, rekao je da to nije tema za predsjednika Odbora za obranu nego neka druga saborska tijela. Na pitanje hoće li predsjednik Republike ponovno spriječiti dolazak Kundida na sjednicu Odbora za obranu, Bauk je uzvratio da je to pitanje za predsjednika. Bauk se nije htio izjašnjavati o načinu na koji će SDP glasati o misiji NSATU, dodavši da će tek odlučiti kojim će poslovničkim mehanizmom izraziti svoje neslaganje. Prošli put smo, podsjetio je, to učinili na način da se nismo uključili u glasanje o misiji EUMAM.

Novinarski navod da odlazak časnika u njemački Wiesbaden u obučnu misiju nije uključivanje rat u Ukrajini, kako tvrdi predsjednik Republike, Bauk je popratio komentarom da je to misija za Ukrajinu. Predložit ću predsjednici Odbora za turizam da onda ona sazove sjednicu na temu ove misije zato što oni tamo idu u turističke svrhe, rekao je Bauk pozivajući na ozbiljnost.

Na novinarsku primjedbu da im je na nekim prijašnjim sjednicama Odbora za obranu bilo bitno mišljenje načelnika GS OS-a, Bauk je uzvratio potvrdno, napomenuvši da je to bilo u slučajevima kada je bila riječ o tehničkim elementima naoružanja, dok je ovo, kaže, politička rasprava.

- Ovo je politička rasprava i kada se donese politička odluka, ponovno će biti važno što vojska kaže na tu temu - napomenuo je, dodavši da je do sada vojska bila tema oko koje je postojao relativno visoki stupanj suglasnosti, ali ovo, kaže, nije vojno nego političko pitanje.