'Sviđalo se to nama ili ne, mi smo u izravnom sukobu s Rusijom, a evo kada će Rusi biti spremni napasti NATO'

Rusija će, prema procjenama njemačkih obavještajnih službi, do 2030. godine vjerojatno biti sposobna napasti NATO, a u međuvremenu intenzivira napore kako bi sabotirala zapadne saveznike Ukrajine. Njemačka, koja je drugi najveći vojni saveznik Ukrajine nakon Sjedinjenih Država, sve je češća meta ruskih špijunskih i sabotažnih aktivnosti, upozorili su obavještajci.

"Sviđalo se to nama ili ne, mi smo u izravnom sukobu s Rusijom", rekao je Bruno Kahl, šef vanjske obavještajne službe BND, tijekom saslušanja u parlamentu. Predsjednik Vladimir Putin ima dugoročni cilj oslabiti Zapad, rekao je Kahl, dok vojni sukob s NATO-om "postaje opcija za Rusiju". "U pogledu ljudstva i opreme, ruske oružane snage vjerojatno će biti sposobne izvesti napad protiv NATO-a najkasnije do kraja desetljeća", procijenio je Kahl, prenosi AFP.

Kahl je govorio na saslušanju u Bundestagu zajedno s čelnicima domaćih i vojnih obavještajnih službi, koji su redom upozoravali na rastuću prijetnju iz Rusije u kontekstu invazije na Ukrajinu. "Ruska špijunaža i sabotaža u Njemačkoj povećavaju se, kako kvalitativno, tako i kvantitativno", izjavio je šef domaće obavještajne službe Thomas Haldenwang.

Naveo je sumnjive sabotažne aktivnosti, uključujući incident s eksplozivnim paketom koji je bio na putu za teretni avion DHL-a. Paket je planuo na tlu u zračnoj luci u Leipzigu u srpnju, prije nego što je mogao biti ukrcan na let, a Haldenwang je taj događaj nazvao 'sretnim slučajem'. "Da je eksplodirao tijekom leta, došlo bi do pada aviona, a krhotine bi mogle pogoditi sve one u Njemačkoj koji, javno ili potajno, simpatiziraju Putina", rekao je.

Haldenwang je izjavio da Rusija također vodi kampanje dezinformacija, koristi dronove za špijuniranje ključne infrastrukture i pokušava regrutirati ljude, uključujući one iz svijeta organiziranog kriminala. Kampanja ometanja koju vodi Moskva narasla je iz oluje u "pravi uragan" koji se kreće prema zapadu, rekao je Haldenwang, napominjući da su istočni susjedi Njemačke, Poljska i baltičke države, suočeni s još "brutalnijom" prijetnjom.

Njemačka se suočava s brojnim slučajevima navodne špijunaže i sabotaže u korist Rusije otkako je Moskva započela punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. U travnju su istražitelji uhitili dvojicu njemačko-ruskih muškaraca pod sumnjom da su špijunirali za Rusiju i planirali napade unutar Njemačke, uključujući ciljanje američkih vojnih objekata, s ciljem potkopavanja vojne podrške Ukrajini.

Nakon ovog incidenta njemačka vojna baza je zapečaćena zbog otkrivene rupe u ogradi, što se smatra sumnjivim činom sabotaže. Također su zabilježeni neovlašteni pokušaji ulaska u NATO-ove kampove diljem zemlje. Martina Rosenberg, šefica vojne obavještajne službe, izjavila je na saslušanju u parlamentu da su njemačke oružane snage zabilježile "značajan porast" aktivnosti špijunaže i sabotaže povezanih s Rusijom.

Između ostalog, među aktivnostima Rusije istaknula je "izviđanje njemačkih isporuka oružja Ukrajini", kao i praćenje vojnih obuka i projekata naoružanja. Troje čelnika obavještajnih službi zatražilo je veće ovlasti za suzbijanje ruskih aktivnosti, kao i drugih prijetnji na njemačkom tlu. Haldenwang je istaknuo kako obavještajne službe "gase požare sa svih strana", upozoravajući na prijetnje koje bi mogle dolaziti od aktivnosti koje podržavaju Kina i Iran, kao i od radikalnih islamista i krajnje desnice unutar Njemačke.

