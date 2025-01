Banke udaraju po džepu, naknade rastu i do 40 posto: 'Naravno da smo frustrirani'

Hrvatske banke pripremaju val poskupljenja naknada, pri čemu će pojedine usluge poskupjeti i do 40 posto. Kao glavni razlog navode rast operativnih troškova, dok središnja banka još uvijek provodi analizu i ne daje konkretne odgovore o mogućim regulacijama. Većina hrvatskih banaka primijenit će nove cjenike do sredine travnja, a promjene će se osjetiti na raznim uslugama, od vođenja računa do paketa financijskih proizvoda. "Sve poskupljuje i naravno da smo frustrirani. Njihova dobit je ionako ogromna," kaže Marija iz Zagreba, piše Dnevnik.hr.

Podaci središnje banke pokazuju da su naknade za vođenje računa u proteklih godinu dana porasle između 30 i 50 centi, a prema novim cjenicima, kod nekih banaka poskupljenje doseže čak 40 posto. S druge strane, neke naknade, poput onih za otvaranje i zatvaranje računa, bit će ukinute. Dejan iz Zagreba već sada zna koliko ga košta vođenje računa: "Plaćam 5 eura i 31 cent." No, uskoro će taj iznos biti još veći. Pojedini paketi poskupjet će od 59 centi pa do 5 eura, što na godišnjoj razini znači i do 60 eura više troškova za korisnike. Hrvatska narodna banka (HNB) još se ne želi očitovati pred kamerama. Poručuju da analiziraju dostavljene kriterije banaka i tek nakon toga će odlučiti o daljnjim koracima.

Na Vladinoj sjednici također se raspravljalo o inflaciji i njenom utjecaju na gospodarstvo. Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek pojasnila je kako je inflacija u Hrvatskoj intenzivnija zbog snažnije potrošnje i rasta cijena usluga te da je zbog toga uvedena preventivna mjera ograničavanja kreditiranja. "Ova mjera dodatno doprinosi suzbijanju inflacije. HNB može podržati mjere poput ograničavanja cijena određenih proizvoda," izjavila je Švaljek. Pitanje bankarskih naknada uskoro će doći i na stol Ministarstva financija, koje priprema zakonske izmjene. No, prije toga će pričekati analizu HNB-a. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da se nije odustalo od mjera.

"Danas smo rješavali trećinu inflacije, koja se odnosi na hranu i prehrambene proizvode. Svi sektori će proći kroz sličan proces, uključujući i banke," naglasio je Šušnjar. Banke opravdavaju poskupljenja povećanim troškovima rada, materijala i marketinga. Korekcije su, kako tvrde, nužne, a teret poskupljenja na kraju opet pada na potrošače.

