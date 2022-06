Bambur htio da mu se dvije kazne, od kojih je jednu odslužio spoje u jednu. No odbijen je

Ima(o) je dvije kazne. Od tri i tri pol godine zatvora. Jedna mu je izrečena za pokušaj ubojstva, druga za palež vikendice Radovana Ortynskog počinjen u sklopu zločinačke grupe. Tražio je da mu se kazne preinače u jedinstvenu kaznu no odbio ga je prvo Županijski sud u Osijeku. On se na to žalio, no odluku osječkog suda potvrdio je i Visoki kazneni sud (VKS), odbivši žalbu Dragana Bakovića Bambura.

Izricanje jedinstvene kazne, iako je kaznu koja mu je izrečena za pokušaj ubojstva odslužio još 2016., Baković je tražio nakon što je početkom ove godine, priznao da je sudjelovao u organiziranju paleža vikendice Radovana Ortynskog, bivšeg glavnog državnog odvjetnika.

Prije tog priznanja, Bakoviću i njegovim suoptuženicima se na Županijskom sudu u Osijeku sudilo jer ih se teretilo za zločinačko udruženje i podmetanje požara u Ortynskog na Braču u travnju 2017. Nakon što je priznao krivnju, Baković je temeljem nagodbe s USKOK-om osuđen na tri i pol godine zatvora. Krivnju su priznali i njegovi suoptuženici, koji su također osuđeni temeljem nagodbi s USKOK-om.

Još ranije, Bambur je bio osuđen jer ga se teretilo da je 2010. pokušao ubiti suvlasnika jednog noćnog kluba, kojeg je 20 puta izudarao pladnjem po glavi. U tom mu se postupku dva puta sudilo, oba puta je dobio tri godine zatvora, a izdržavanje te kazne se razvuklo jer je odlazio u BIH. Na koncu je kaznu odslužio, odnosno 2016. je pušten na uvjetni otpust.

No usprkos tome što je tu kaznu odslužio, nakon što se nagodio vezano za slučaj Ortynski, poželio je da mu se u ta dva slučaja izrekne jedinstvena kazna. Računao je vjerojatno da bi mu objedinjavanje kazni donijelo koju godinu zatvora manje, no očito se prevario. Jer Županijski sud u Osijeku ga je odbio, a njihovu je odluku potvrdio i VKS. Pojasnili su da se planiranje i organizacija paleža vikendice Ortynskog, što je Baković priznao, prema optužnici, dogodilo od siječnja 2017. do svibnja 2018. dok je za pokušaj ubojstva kaznu izdržao u rujnu 2016. kada mu je istekao uvjetni otpust. Drugim riječima, palež vikendice počinio je nakon što je već izdržao kazanu za ranije djelo, pa je odbijen njegov zahtjev da mu se preinače pravomoćne presude bez obnove kaznenog postupka jer za to nema zakonskih uvjeta.

VKS je, odbijajući Bakovićevu žalbu, naveo i da je jedinstvena kazna može izreći kada osuđeniku sudi za djelo koje je počinjeno prije no što je počeo izdržavati kaznu po prijašnjoj presudi, što kod Bakovića nije bio slučaj.