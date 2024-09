Austrija pod vodom, 'dignuta' vojska: Poplave odnijele četvrtu žrtvu, u Beču desetak ozlijeđenih zbog orkanskog vjetra

Iako je u večernjem dnevniku austrijske televizije ORF za utorak najavljeno smirivanje vremenskih (ne)prilika, Austrija, posebno njena poplavom najteže pogođena pokrajina Donja Austrija, koja je cijela proglašena područjem katastrofe, i dalje je u kriznom modusu.

U ponedjeljak navečer je glasnogovornik Policije Donje Austrije Johann Baumschlager potvrdio za list Kronen Zeitung da je pronađena i četvrta žrtva poplave, i to u mjestu Korneuburg kraj Tullna. Riječ je o muškarcu starom između 40 i 50 godina, ističu mediji. Prethodne tri osobe koje su poplavu platili svojim životom su 75-godišnji vatrogasac koji je poginuo pri ispumpavanju vode iz podruma te 70-godišnjak iz Untergrafendorf kraj St. Pöltena i 80-godišnjak iz Korneuburga.

U poplavljenoj Donjoj Austriji svaka kapljica kiše je previše. Zemaljska poglavarica Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner rekla je da je situacija "i dalje dramatična", unatoč što se očekuje prestanak kiše i poboljšanje vremena. Međutim, svi strahuju od drugog vodenog vala, koji bi mogao sa sobom, nakon otapanja snijega u planinskim i alpskim predjelima, donijeti i novu vodenu stihiju idućih dana. U ponedjeljak popodne i predvečer najteže je bilo u dolini rijeke Kamp i Tullna, gdje su neka cijela mjesta, kao Rust u Tullnerfeldu sa 600 stanovnika, evakuirani. Borba s vodenom bujicom u Donjoj Austriji i dalje ne prestaje. Uz vatrogasce i ostale hitne službe poplavljenima pomaže i austrijska savezna vojska: sa zemlje i iz zraka s 11 helikoptera.

Za razliku od Donje Austrije, situacija u Beču se smirila. Bečki gradonačelnik Michael Ludwig je u ponedjeljak na konferenciji za novinare rekao da je "Beč još dobro prošao i da je u vrlo maloj mjeri zahvaćen nedaćama". Ono što je Beču više naštetilo je orkanski vjetar koji je nemilosrdno rušio stabla i granje. "U Beču smo morali zbrinuti 10 lakše ozlijeđenih osoba", napomenuo je Ludwig. Dodao je da su ozlijeđeni zbog pada grana ili drveća. Zbog opasnosti od pada drveća ili granja privremeno je zatvoreno tisuću parkova u Beču. Za posjetitelje je zatvoren i bečki ZOO u Schönbrunu.

"Ono što nas zabrinjava je prodor vode na gradilište linije U2 podzemne željeznice u blizini mosta na Pilgramgasse, ali naši kolege iz Wienerlinien ( opp. Bečki gradski prijevoz) su tamo i to otklanjaju i popravljaju", dodao je bečki gradonačelnik. Ponovio je da će linije podzemne željeznice, čije je prometovanje ograničeno, u srijedu ponovno u puni pogon. Do tada su građani zamoljeni da, ako je moguće, u dogovoru s poslodavcem rade od kuće. Jer, kako je rekla predstavnica Wienerlinien, jednom podzemnom željeznicom moguće je prevesti oko 900 ljudi, dok u autobus stane tek od 100 do 120. Dakle, apel još uvijek glasi: izbjegavajte javni prijevoz, do srijede.

Što se tiče oko 140 putnika zarobljenih na kruzeru na Dunavu, oni i dalje čekaju zbog previsokog vodostaja, koji trenutno prelazi sedam metara. Prema izvještajima ORF-a, putnici će morati pričekati do srijede dok se vodostaj ne spusti na približno 5,5 metara. Tek tada će Dunav kod Beča i šire ponovno postati plovan za brodove.

Na konferenciji za medije uz socijaldemokratu Ludwiga govorio je i austrijski savezni kancelar iz redova Narodne stranke (ÖVP) Karl Nehammer. Nehammer je rekao da će savezna Vlada "iz Fonda za katastrofe na raspolaganje staviti 300 milijuna eura za otklanjanje šteta od poplava". Uz napomenu da će se, ako to ne bude dovoljno, izdvojiti dodatna sredstva. Mediji su također navečer prenijeli vijest da je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, zbog teške situacije u poplavljenim područjima Austrije, otkazao svoje putovanje na zasjedanje Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojoj se u utorak trebao obratiti nazočnom skupu.