Mađarska se priprema na najgore, ostatak Europe užasnut štetom: 'Uzalud je bilo ono što smo radili 27 godina'

U poplavama u središnjoj Europi, prema trenutnim informacijama, poginulo je osmero ljudi. Više tisuća je evakuirano u Češkoj nakon višednevnih olujnih kiša što je dovelo do izlijevanje rijeka iz korita u nekoliko dijelova regije. Ciklona Boris izazvao je pljuskove od Austrije do Rumunjske, što je dovelo do nekih od najgorih poplava u gotovo tri desetljeća u teško pogođenim područjima u Češkoj i Poljskoj.

Više kiše i jak vjetar predviđaju se i za ponedjeljak. Kiša je u nedjelju popustila u Rumunjskoj, koja je dan ranije podnijela najveći teret poplava. U snažnim kišama i poplavama oštećeno je tisuće kuća, kao i brojni mostovi, najmanje 250.000 kućanstava - uglavnom u Češkoj - pogođeno je nestankom struje, piše Reuters.

Tijek događaja:

9:17 - Mađarski premijer Viktor Orban sudjelovao je na sastanku operativnog tima za zaštitu od poplava u Nacionalnom centru za upravljanje hitnim situacijama BM, rekao je Bertalan Havasi, premijerov šef za medije. Na sastanku su saslušana izvješća čelnika svih državnih tijela uključenih u obranu, a nakon procjene stanja utvrđene su zadaće koje će se odmah izvršiti. Odobreni su i planovi obrane od poplava za iduće dane.

"Viktor Orbán je izjavio: osobni, tehnički i financijski resursi potrebni za obranu su dostupni", rekao je Bertalan Havasi.

9:13 - Snimke iz zraka pokazuju poplavljena područja diljem Češke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

8:58 - Vodostaj u slovačkom dijelu Dunava i dalje raste, a očekuje se da će u utorak dosegnuti vrhunac te bi vodostaj mogao doseći čak 9 metara, javlja bratislavski Új Szó. Kako piše list, zbog izvanredne poplavne situacije opasno je voziti. U glavnom gradu Slovačke i dalje pada kiša. Gradovi i sela u južnoj Slovačkoj također se moraju pripremiti za treći stupanj pripravnosti za poplave.

8:57 FOTO Poplave u središnjoj Europi

8:42 - "Od danas, razina pripravnosti za obranu od poplava na svim dionicama Dunava u Budimpešti je na trećoj razini: najveći poplavni val desetljeća stići će u drugoj polovici tjedna", napisao je gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony na Facebooku u ponedjeljak ujutro

8:30 - Mađarska se priprema za najgore. Gotovo rekordna količina vode stići će s poplavom u Szigetköz, gdje je već prisutno više od pet stotina stručnjaka Državne uprave za vodne resurse (OVF), rekao je glasnogovornik OVF-a na trenutnom kanalu M1 u ponedjeljak ujutro. Prema najnovijim prognozama sve je izvjesnije da će u Mađarsku stići vrlo velika količina vode, piše Telex.

8:10 - Poljski reporter Beniamin Kubiak-Piłat objavio je na X-u (nekadašnjem Twitteru) slike grada Kłodzko nakon što se razina vode spustila za 3 metra. "Uzalud je bilo ono što smo radili 27 godina nakon posljednje poplave ", kažu mještani.