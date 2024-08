Arhitekt o nekretninama: 'Nemamo jasno definirano za koga gradimo. Cijene su postale – apsurdne'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavio je novi zakon kojim se nastoji obuzdati kratkoročni najam, odnosno kriza na tržištu nekretnina. S obzirom na to da je ministar Glavina naveo kako se apartmanizacija mora zaustaviti, arhitekt Otto Barić za N1 naglašava kako nekoliko zakona već postoji: "I Zakon o gradnji to regulira i Zakon o prostornom uređenju i suvlasnički odnosi to reguliraju.”

“Država prebacuje lopticu suvlasnicima", dodao je pa se osvrnuo na tržište nekretnina: “Moramo biti svjesni da smo država, za razliku od Njemačke i Austrije, u kojoj nije uobičajeno da mladi iznajmljuju prvi stan već kod nas praktički svi startaju s barem jednom nekretninom.”

Komentirao je i porez na nekretnine pa istaknuo: "To je jedna crvena krpa i tema koju se nijedna vlada unazad 30 godina nije usudila načeti pa tako ni ova pa se pokušava razriješiti nekom poluregulativom."

“Nemamo jasno definirano za koga gradimo. Sve što se gradi – gradimo za tržište. Ona stara američka kaže ‘location, location, location’, ali te cijene su postale – apsurdne. 8 ili 10 ili 12 tisuća eura po kvadratnom metru ne zavrjeđuje niti jedna lokacija u centru Zagreba", kazao je govoreći o problemu stanogradnje.

Kupnja nekretnine nerijetko je najjednostavnije rješenje kada postoji višak kapitala. "Dok je ne koristiš, staviš ju u dnevni najam i tu se vrti poprilična količina novca. 30 do 40 posto stambenog fonda nije korišteno za stanovanje nego za kratkoročni najam. Činjenica pokazuje da je tu puno jako kapitala uloženo i ‘parkirano’. Jedini način ako to država želi kapitalizirati je porez na nekretnine za kojeg EU ionako očekuje od Hrvatske da se njime ozbiljnije pozabavi. Ne vjerujem da će u ovom mandatu doći do poreza na nekretnine, ali ostavlja otvorenu mogućnost ‘iznenađenja’", kazao je Barić.