Anušić odgovorio na Milanovićeve optužbe: 'Ja sam napustio školu da bih branio ovu državu...'

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je predsjednik Zoran Milanović imao sve informacije MORH-a o temeljnom vojnom osposobljavanju te kako je pitanje za njega i premijera Andreja Plenkovića treba li se sastati Vijeće za obranu. "To je pitanje za predsjednika i za premijera, koji će u jednom trenutku dogovoriti taj sastanak te riješiti dileme koje su na dnevnom redu. Ključno je za reći da je predsjednik imao sve informacije MORH-a o temeljnom vojnom osposobljavanju. Od samog početka je bio informiran", ustvrdio je ministar za Dnevnik Nove TV.

"Provedbu temeljne vojne obuke ili osposobljavanje provode Oružane snage, general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je svakodnevno u koordinaciji s predsjednikom države. Njegov kabinet je svakodnevno u komunikaciji s mojim kabinetom i predsjednik je sa svime što se događa na vrijeme upoznat", napomenuo je Anušić pa se prisjetio situacije iz drugog mjeseca ove godine:

"Tada smo sjedili zajedno i dogovarali imenovanja načelnika Glavnog stožera i ravnatelja SOA-e. Tada smo sve dogovorili, a onda je predsjednik rekao da nismo razgovarali o ravnatelju SOA-e, što nije bila istina". Milanovićevi savjetnici, kako je naveo, potvrdili su mu da je dogovoreno tko će biti ravnatelj SOA-e. "Tada sam naučio jednu lekciju koju i danas primjenjujem: ne mogu očigledno iskreno govoriti, da se on ne drži dogovora i da taj dogovor danas vrijedi, a sutra ne. Ja tako ne funkcioniram i iz tog razloga dolazi do šuma."

Za Dnevnik Nove TV osvrnuo se i na letove Zorana Milanovića: "Nije problem što on letio, nego gdje je letio i što je bila namjera tog leta. Ne možete letjeti s ručka na ručak, nego trebate letjeti za državne potrebe. Ne možete letjeti da biste otišli na utakmicu ili neku manifestaciju ili otići na ručak."

Odgovorio je na Milanovićeve optužbe da je izašao iz svoje komfor zone u Antunovcu, da nema škole i da nije vidio svijeta: "Ja iz moje komfor zone prvi puta izašao 1991., a on to nije učinio do danas. Tada sam Antunovac branio s 42 branitelja i civila koja su ostavila život u obrani Antunovca pa ga pozivam da 5. 12. dođe položiti vijenac u Antunovac. On ne zna ni gdje je niti zna o čemu priča. 5. 12. je selo Antunovac palo, a punih šest mjeseci je štitilo južni prilaz Osijeku. Ja sam napustio školu da bih branio ovu državu i da bi on mogao završiti svoje škole i biti predsjednik iste te države, koju nije branio, i meni spočitavati da sam izašao iz komfor zone, da sam neškolovan i da nisam vidio svijeta. Ja sam svoje školovanje nakon završetka Domovinskog rata sam svojim novcem platio, svijeta sam vidio dovoljno da znam koje su vrijednosti Hrvatske i hrvatskog naroda. Tako se i ponašam, za razliku od njega."