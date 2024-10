Anušić otkrio hoće li ići na sastanak s Milanovićem: 'To je, kao prvo, nepristojno'

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako su njemački tenkovi Leopard, od kojih svaki košta 25-30 milijuna eura, jedni od najboljih na svijetu te je istaknuo kako se Oružane snage oprema najboljom opremom koju u ovom trenutku svjetska industrija naoružanja može dati. Odgovorio je onima koji se pitaju je li Hrvatskoj to potrebno. "Ako netko to pitanje postavi u 2024. godini, nakon svih ovih događaja u zadnjih dvije i pol godine, onda taj sam sebe mora zapitati je li potrebno da se bavi politikom i takvim propitivanjima", ustvrdio je Anušić za Dnevnik Nove TV.

Komentirao je odluku predsjednika Zorana Milanovića da u zgradi Ministarstva obrane sazove sastanak s vojnim vrhom. Anušić, kako je istaknuo, neće doći. "Ja ne znam ni što će biti na sastanku jer nam nije poslan dnevni red, nego samo poziv. Sastanak nije koordiniran sa mnom, nego sam dobio samo poziv s vremenom i datumom. Ja sam četvrtkom, kao što je poznato, na sjednici Vlade", pojasnio je te dodao: "Ako sazivate sastanak i pozivate nekoga, pod navodnike, u goste, a ne pitate ga kad njemu odgovara, ne šaljete dnevni red, onda ne vidim razloga zašto bih ja došao."

"Zgrada Stožera je u kompleksu Ministarstva obrane. Nema nikakvih problema i neka on dođe, ali postoji način i protokol kako se sastanci dogovaraju. To je isto kao da ja kažem da ću doći na Pantovčak u četvrtak u 10 ujutro. Dnevnog reda nema, ali reći ću kakav je kad dođem. To je, kao prvo, nepristojno", rekao je Anušić pa ustvrdio kako se "tako ne komunicira."

Ministar se osvrnuo i na dolazak drugog čovjeka NATO-a Borisa Rugea u Sabor. Ruge je, govoreći o misiji NSATU, rekao da će neki časnici ići u Ukrajinu. "Godine 1994. počinju pregovori Ukrajine i NATO-a, NATO svoje časnike ima u Kijevu od 1999. godine. Časnici koji sada idu će biti zaduženi za logističku dinamiku, kontrolu i koordinaciju potpore Ukrajini", rekao je Anušić te ustvrdio: "U toj potpori netko mora ići u Kijev. Naravno da će nekad netko morati otići." Pritom, napomenuo je da to neće biti nitko iz Hrvatske.