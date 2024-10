Anušić opleo po Milanoviću: 'Molim vas da odete na Pantovčak i pitate kuhara ove kuhinje...'

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u petak da je predsjednik RH Zoran Milanović ponovno načelniku Glavnog stožera OSRH Tihomiru Kundidu zabranio dolazak na sjednicu Odbora za obranu zakazanu za ponedjeljak te ustvrdio da Milanović "mobingira Kundida i Oružane snage".

"Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je zabranio načelniku Glavnog stožera OSHR-a Tihomir Kundidu da dođe na sljedeću sjednicu saborskog Odbora za obranu na kojoj bi se trebalo raspravljati o misiji NSATU”, izjavio je Anušić novinarima u Saboru uoči sjednice Odbora za vanjsku politiku. "Molim vas da odete na Pantovčak i pitate kuhara ove kuhinje, koji je sve ovo zakuhao, do kada će se tako ponašati. Ovo što se sad događa je udar na institucije hrvatske države, temelje hrvatske države. Ovo je klasična zloupotreba položaja i pozicije koju uživa Zoran Milanović", ustvrdio je ministar obrane.

Anušić je rekao i da će se on odazvati na sjednicu Odbora za obranu ako bude pozvan, kao i svi ostali, koji se pozivaju i dolaze te da će nastaviti raditi kako to nalaže zakon. "Jedino je naredbom Milanovića dva puta spriječen predstavnik OSRH-a, koji ima ulogu, kao struka, kao vojnik, kao netko tko ne govori iz kuta politike. Spriječen je dva puta zaredom da kaže istinu javnosti”, naglasio je. Kazao je i da pitanja oko te situacije nema smisla da novinari postavljaju njemu. "To je pitanje koje nema smisla postavljati meni, sve sam rekao, sve drugo što kažem može biti puno gore", dodao je.

"Sačekajte ga gore, neka izađe iz vile, neka ne šalje poruke preko Facebooka. Neka kaže zbog čega maltretira i mobingira čovjeka koji je heroj Domovinskog rata, čovjeka kojeg je on predložio da bude načelnik", rekao je novinarima. "Čovjek koji dana nije proveo u hrvatskoj vojsci sada se ponaša kao netko tko može mobingirati načelnika Glavnog stožera, a to znači da zlostavlja kompletan OSHR i sprječava ih u njihovim dužnostima", zaključio je Anušić.