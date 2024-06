Analitičar: kuha se nešto ozbiljnije, prava bitka i sudbina Ukrajine odlučit će se u ovoj bitci

Teroristički napad koji se dogodio u ruskom Dagestanu te ruska agresija na Ukrajinu bili su tema sinoćnjeg Otvorenog na HRT-u u kojemu su gostovali Gordan Akrap, stručnjak za geopolitiku, prof. dr sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar i Vlado Vurušić, komentator "Jutarnjeg lista".

Dr. sc. Gordan Akrap, stručnjak za geopolitiku s Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman", objasnio je kako je napad u Dagestanu vjerojatno djelo tzv. Islamske države Kavkaz. "Prema svemu sudeći, dogodio se teroristički napad u organizaciji Islamske države Kavkaz. Znamo da je to vrlo labavo organizirana grupa vjerski motiviranih radikala i terorista," rekao je Akrap. Također je istaknuo da bi ovaj napad mogao biti povezan s napadom u Moskvi u ožujku ove godine na dvoranu Crocus City Hall, s obzirom na zajednički nazivnik - Islamsku državu. Akrap je naglasio da Rusija može pokušati prebaciti odgovornost na Zapad, ali je važno povezati ove terorističke događaje s ruskom agresijom na Ukrajinu. "Dagestan ima visok broj mobiliziranih muškaraca koji sudjeluju u ruskoj agresiji na Ukrajinu i veliki postotak poginulih," istaknuo je.

Akrap je također komentirao situaciju na bojištima u Ukrajini: "Mislim da će se prava bitka i sudbina Ukrajine, i sudbina budućeg pregovora, odlučiti u bitci za područje Ukrajine od Hersona do Zaporižja i Melitopolja, sve do granice s Krimom. Vidimo da se Ukrajina priprema za tako nešto, a Rusi nisu neinformirani i vidi se da se i oni spremaju, čim su poslali taj svoj jedini primjerak S-500 da zaštiti Krim. Vidi se da se kuha nešto ozbiljnije i da će se vrlo vjerojatno bitka za Ukrajinu na strategijskoj razini odlučiti na tom području. Naime, ukoliko Ukrajinci uspiju srušiti Kerčki most i ako uspiju Krim u fizičkom smislu odvojiti od Rusije, pregovaračka pozicija Ukrajine je znatno drugačija i znatno bolja."

Vojni analitičar Marinko Ogorec, profesor na Veleučilištu Velika Gorica, komentirao je kako trenutna fokusiranost Rusije na rat u Ukrajini otvara prostor za terorističke napade unutar zemlje. "Zbog velikog fokusa na Ukrajinu i usmjeravanja sigurnosnih potencijala tamo, razumljivo je da dolazi do napada jer terorističke snage u Rusiji nikada nisu zamrle," rekao je Ogorec.

Ogorec je naglasio da Rusija ne smatra da vodi rat samo s Ukrajinom. "Rusija ne smatra da vodi rat samo s Ukrajinom. Ona od početka tvrdi da vodi rat s NATO-savezom, prije svega sa SAD-om, a da je Ukrajina u stvari samo "proksi" struktura koja jednostavno daje teritorij i ljude za vođenje rata, a da sve ostalo rade zapadni saveznici, odnosno NATO snage. Tako da tim pristupom Rusija svaki oblik pomoći od strane Zapada prema Ukrajini tumači kao sudjelovanje u ratu te strane. Vrhuška u Kremlju od samog početka tumači da Rusija ustvari vodi rat protiv NATO-saveza, protiv Zapada. Što se tiče samog izvođenja borbenih djelovanja, za sada Rusi imaju za sada stratešku inicijativu. Kako će se rat razvijati dalje, to je vrlo, vrlo teško za procijeniti. Činjenica je samo jedna: još uvijek za sada će taj rat poprilično dugo trajati, završetak mu se ne vidi" dodao je Ogorec.

Akrap je komentirao pisanje Financial Timesa da je od početka ruske invazije Ukrajinu posrednim putem stiglo oružje iz Srbije u vrijednosti od 800 milijuna eura. Predsjednik Vučić to demantirao jer se našao u problemu s Rusijom.

"Već samo nekoliko puta rekao u emisiji Otvoreno da je to javna tajna. To je jedan od razloga zašto predsjednik Vučić, bez obzira koliko kod svima u Europi i u NATO savezu "ide na živce", uvjetno govoreći pod navodnicima, i koliko svojim stavovima, pogotovo po pitanju Kosova i budućnosti neovisnosti Kosova ide protiv svih uzusa. On jednostavno pliva zato jer se cijela ratna proizvodnja Srbije praktički od početka rata izvozi ne izravno nego posredno u Ukrajinu", rekao je Akrap.

