Američka veleposlanica uručila Đurđi Adlešić iz 'Hrvatska pomaže' nagradu za pomoć djeci Ukrajine

Đurđa Adlešič, predsjednica udruge 'Hrvatska pomaže', dobila je nagradu za žensku hrabrost koju joj je uručilo Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj. Nagradu joj je uručila upravo veleposlanica Nathalie Rayes koja se tim povodom oglasila na X-u, bivšem Twitteru.

- Čast mi je uručiti Đurđi Adlešić ovu nagradu za njezine iznimne humanitarne napore u pružanju podrške raseljenoj ukrajinskoj djeci i njezinu predanost obrazovanju o minama i psihosocijalnoj potpori kroz udrugu 'Hrvatska pomaže' - poručila je Rayes.

