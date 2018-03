SUBOTA, 17.3.

Poplave potapaju pounje i kosinjsku dolinu, Sava i Kupa također prijete, a narod se smije! Ljudi su svjesni snage prirode, ali znaju da u rukavu imaju jačeg aduta – ministra obrane Krstičevića. Svaka čast svim službama, GSS-u, Crvenom križu, ali kada je frka, zna se, tu je Damir s tisuću momaka. Dobro, tu je i pokoja kamera da snimi svaki njegov pokret, oštru naredbu, topal osmijeh i zabrinuto lice. Konačno smo dobili čovjeka koji je učinkovitiji i od Bandića!

NEDJELJA, 18.3.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon nezaboravnog posjeta Argentini obilazi naše u Čileu. Njene poruke iz Argentine, malo su zbunile hrvatske antifašiste, a javljanje iz Čilea prolazi mirno, iako predsjednica poručuje da se nalazi “na kraju svijeta”! Krešimir Mišak odmah je naćulio uši. Ako se Kolinda javlja s kraja svijeta, znači li to da je Zemlja ipak ravna ploča, a ne kako tvrde znanstvenici nekakva kugla, lopta, što li?

PONEDJELJAK, 19.3.

Vlada poručuje da je slučajno zaboravila objaviti da je na čelo HAKOM-a imenovala Tonka, brata ministrice Nine Obuljen Koržinek. Treba im vjerovati. Problem je jedino što u zemlji poput Hrvatske, gdje bi se uskoro nepotizam moglo pokušati zaštititi kao nematerijalnu baštinu, jako malo ljudi u to vjeruje. Kao u onoj bajci o pastiru koji par puta viče da vuk kolje ovce, a kad vuk zaista dođe, nitko mu više ne povjeruje. Čak mu ni ovce više nisu vjerovale.

UTORAK, 20.3.

Skandal u Kini! Kineski parlament donio je vizionarsku odluku, kojom se ukida dekadentni običaj po kojem predsjednik mora otići s vlasti nakon samo dva petogodišnja mandata. Normalno, 2958 zastupnika podržalo je mudru odluku da sadašnji predsjednik Xi Jinping ostane na kormilu države doživotno. Međutim, dva zastupnika su glasovala protiv, jedan je bio suždržan. Spasili su se kada se otkrilo da oni nisu protiv te odluke, nego su htjeli da se predsjednika klonira, pa da vlada vječno!

SRIJEDA, 21.3.

Važno znanstveno otkriće na sjednici predsjedništva HDZ-a! Do sada se vjerovalo da HDZ-ovci uvijek misle jednom glavom, ali sada to više nije sigurno. Istanbulska konvencija ih je, izgleda, podijelila i neki tvrde da misle potpuno različito od predsjednika stranke! Različito misle i Šeks i Jarnjak. Šeki tvrdi da Jarnjak pakira HDZ-u na suđenju Sanaderu i da on pojma nema o crnim stranačkim fondovima. Jarnjaka je to kosnulo i poručuje da ne zna da to govori Šeki da bi pomislio da je to rekao “potpuno pijan čovjek”.

ČETVRTAK, 22.3.

Ništa od znanstvenog otkrića. Senzacija je trajala jedan dan. Unisoni klimoglav na današnjoj sjednici Vlade glede Istanbulske konvencije. Svi za jednog – jedan za sve! Plenki je napad preživio. Konvencija ide na ratifikaciju, prosvjednici na ulice. Ustanak u Benkovcu je ugušen. Krpina je krenuo na Zagreb, ali ga je sasjekla Kalmetina straža. Za to vrijeme Europa drhti. Čeka se Plenkijeva interpretativna izjava. To će biti gadno...

PETAK, 23.3.

Na sastanku Kominterne u Bruxellesu, cijela Europa osudila je ponašanje druga Vladimira Vladimiroviča, čiji je NKVD u Londonu izvršio pokaznu vježbu iz poglavlja – “kako ubiti špijunskog prebjega”. Rezoluciju Informbiroa, podržali su svi europski čelnici, osim naše predsjednice, koja je baćušku, kojem se nitko ne usudi čestitati izbornu pobjedu, pozvala u posjet prijateljskoj Hrvatskoj. Možda Plenki predloži da se Predsjednički ured za tu priliku preseli na, hm... Goli otok?