Agentice luksuznih turističkih agencija SAD-a obilaze Istru: 'Morala sam vidjeti o čemu je riječ'

Započeo je devetodnevni FAM (Familiarization Trip - put upoznavanja lokacije), radni boravak agentica sjevernoameričkih putničkih agencija specijaliziranih za luksuzni turizam. Radi se o drugom takvom posjetu koji je u 2021. godini organizirala RealCroatia.

Agentice će u se upoznati s turističkom ponudom Istre, koja je za razliku od Dalmacije još uvijek neistražena i prilično nepoznata destinacija sjevernoameričkim turistima. Uz Zagreb i Plitvice, prezentirat će im se ponuda u Opatiji, Lovranu, Motovunu, Grožnjanu, Buzetu, Rovinju, Puli, Savudriji, Brijunima, a u povratku i Gorski Kotar.

Pascal Lee, konzultantica za luksuzni turizam iz agencije West Rock Travel Working kaže da želi vidjeti Hrvatsku iz lokalne perspektive.

- Nekoliko mojih klijenata, iskusnih svjetskih putnika, nedavno se vratilo s odličnih putovanja u Hrvatskoj. Odlučila sam da moram i sama otkriti u čemu je tajna ove predivne zemlje, kazala je.

- Ohrabreni smo odličnim povratnim informacijama i rezultatima travanjskog FAM putovanja, kaže direktorica RealCroatie Petra Gracin te nadodaje:

- Sjeverna Amerika je tržište bolje platežne moći od tipičnih gostiju iz zapadne Europe koji posjećuju Istru i Dalmaciju. Prosječna potrošnja po putniku nerijetko iznosi preko 5000 dolara. Zainteresirani su za usluge koje su tipične za predsezonu i postsezonu – prirodne i kulturne atrakcije, upoznavanje lokalne gastronomije i načina života. Odreda su to individualci ili manje grupe a zanima ih sigurno putovanje i dostupnost te aktivnosti na otvorenom.

- Radimo s lokalnim dobavljačima koji poseban naglasak stavljaju na doživljaj. Radi se o trendu turizma temeljenom na održivosti, fokusiranom na doživljaj u kojem se gost dubinski upoznaje s mjestom koje posjećuje, kaže Marija Mance, specijalist za kreiranje itinerera, koja će gošćama iz Amerike pokazivati destinacije i ponudu.

Američki turisti su prema dostupnim podacima Instituta za turizam najveći turistički potrošači per capita u Hrvatskoj. Uz to, čak 83 posto njih tvrdi da će preporučiti dolazak u Hrvatsku svojim prijateljima po čemu su također vodeći. Usporedbe radi, to je za 13 postotnih bodova više nego u slučaju Njemačke i čak 23 postotna boda više nego u slučaju talijanskih gostiju.

Očekuje se da će nagodinu Hrvatsku posjetiti oko 400.000 sjevernoameričkih gostiju te da će ostvariti preko 1,2 milijuna noćenja.

