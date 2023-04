Agencije utjeruju i potencijalno ništetni portfelju 'švicarcima'

Kad u kultnoj sceni suočavanja u Stoneovu "Wall Streetu" Bud Fox pita Gordona Gekka: "Kad sve ovo završava? Kad je dovoljno", Gekko mu lakonski odvraća: "Nije u pitanju 'dovoljno', prijatelju. To je zero sum game, netko dobiva, netko gubi. Novac se sam po sebi ne gubi niti stvara, jednostavno se prenosi iz jedne percepcije u drugu. Kao čarolija. Kapitalizam u svom najboljem izdanju."



Možda su banke prijenosom potraživanja na agencije za naplatu dugovanja novac prenijele iz jedne percepcije u drugu, no ta je "čarolija" postala noćna mora za više od 300 tisuća građana čijim se dugom bave tvrtke EOS Matrix, B2 Kapital, CreditExpress, Primasolvent, Kredyt Inkaso, APS Croatia… A one, nakon što su dug otkupile za cca desetinu ukupne vrijednosti, u pokušaju naplate ukupnoga duga ne biraju sredstva pa je sinonim za njih postalo upućivanje poziva susjedima i rodbini dužnika "i petkom i svetkom".