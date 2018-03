Predsjednik Europskog vijeća odbio čestitati Putinu

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u srijedu je odlučno odbio čestitati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ponovnom izboru za predsjednika, u svjetlu slučaja trovanja bivšeg ruskog agenta.

"Nakon napada u Salisburyju nisam raspoložen čestitati Putinu na ponovnom izboru", rekao je Tusk na konferenciji za novinare u Bruxellesu. Dan ranije predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poslao je čestitku ruskom čelniku. Ta Junckerova odluka izazvala je oštre britanske kritike jer ne spominje napetosti izazvane trovanjem bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji. "To pismo Jean-Claudea Junckera je sramotno", odmah je reagirao britanski eurozastupnik Ashley Fox, šef britanskih konzervativaca u Europskom parlamentu.

"Čestitati Vladimiu Putinu na izbornoj pobjedi bez podsjećanja na jasne prijevare s glasačkim listićima je loše. Ali užasava me činjenica da on nije spomenuo odgovornost Rusije za napad vojnim nervnim agensom na nedužne ljude oko nas", upozorio je Fox. On je eurozastupnik za okrug jugozapadne Engleske gdje se nalazi Salisbury, mjesto u kojem je 4. ožujka otrovan bivši ruski agent Sergej Skripal i njegova kći Julija, koji su od tada u teškom stanju u bolnici. Bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt, predsjednik Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE) u Europskom parlamentu je također bio jako strog.

"Nije vrijeme za čestitanje", napisao je na Twitteru. "Uvijek ćemo trebati dijalog s Rusijom, ali bliže veze trebaju biti ostvarene poštivanjem međunarodnog reda na temelju osnovnih pravila i vrijednosti", rekao je Verhofstadt. Afera Salisbury će biti jedna od glavnih tema razgovora šefova država i vlada prvog dana summita u četvrtak u Bruxellesu. Ali reakcija prema Moskvi dijeli države članice. Većina je uvjerena u odgovornost Moskve za taj atentat, ali mnogi odbijaju optužiti Kremlj i zatrovati odnose između EU-a i Rusije.