Dačić predložio susret Putina i Trumpa u Beogradu

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić predložio je u srijedu da se susret predsjednika Rusije i SAD-a Vladimira Putina i Donalda Trumpa održi u Beogradu, javili su srbijanski mediji.

"Srbija kao vojno neutralna zemlja ima vanjskopolitički kapacitet da ugosti zajedno predsjednika Ruske Federacije i Sjedinjenih Država. To bi bila najveća potvrda politike koju vodimo kao država", kazao je Dačić. Trump je u utorak telefonom čestitao Putinu na izbornoj pobjedi i potom rekao da se želi sastati s ruskim predsjednikom. "Poziv je imao veze i s činjenicom da ćemo se uskoro naći, ne u predalekoj budućnosti, da raspravljamo o oružju. Možemo razgovarati o utrci u naoružanju", dodao je Trump. Bijela kuća je kasnije objavila da ne postoje konkretni planovi za susret.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......