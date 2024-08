Kako predviđaju globalne tiskovne agencije vođene najnovijim anketama, predviđa se da će krajnje desna Alternativa za Njemačku biti prva na barem jednim od dva izbora u istočnim državama u nedjelju, pojačavajući pritisak na saveznu koaliciju kancelara Olafa Scholza oko gospodarstva, imigracije i podrške Ukrajini.

AfD, koji postoji 11 godina, ima veću potporu na istoku koji je nekada bio pod komunističkom upravom, no vjerojatno neće moći formirati državnu vladu čak i ako pobijedi, budući da nema većinu u anketama, a druge stranke odbijaju surađivati ​​s njim. No, bit će to prvi put da stranka krajnje desnice ima najviše mjesta u njemačkom državnom parlamentu od Drugog svjetskog rata, a njezina će snaga zakomplicirati stvaranje koalicije i mogla bi joj omogućiti blokiranje ustavnih promjena i imenovanja nekih sudaca.

AfD, prema anketama, ima 30 posto glasova u Tiringiji, gotovo 10 posto ispred konzervativaca na drugom mjestu, dok se s njima izjednačava u Saskoj s oko 30-32 posto. Novostvoreni krajnje ljevičarski Savez Sahra Wagenknecht, BSW, trebao bi biti treći u obje države. Snažni dobici za dvije antiestablišmentske stranke najavljuju rastuću nestabilnost u najvećem europskom gospodarstvu, odražavajući fragmentaciju političkog krajolika koja bi također mogla zakomplicirati napore za formiranje koherentnih nacionalnih vlada.

Glavna tema kojom se bavi AfD – a to su migracije – izbila je na dnevni red nakon napada nožem prije tjedan dana u gradu Solingenu na zapadu zemlje u kojem je 26-godišnji osumnjičeni pripadnik Islamske države iz Sirije optužen za ubojstvo troje ljudi. – Želimo okončati neuspjeh države, gubitak kontrole. To se može učiniti samo održivom promjenom politike migracija i azila – rekla je suvoditeljica AfD-a Alice Weidel na događaju u srijedu u Dresdenu.

VEZANI ČLANCI:

BSW, nazvan po svojoj osnivačici, bivšoj komunistici, također se protivi imigraciji i vojnoj potpori Ukrajine u borbi protiv ruske invazije; obje strane traže bolje odnose s Moskvom. Očekuje se da će sve tri stranke iz Scholzove savezne koalicije izgubiti glasove, a dvije bi se čak mogle boriti za prelazak praga od 5 posto za ulazak u parlament. Njihova slaba popularnost mogla bi značiti povratak savezu predvođenom konzervativcima na nacionalnim izborima sljedeće godine.

FOTO Luksuzno zdanje koja će promijeniti izgled Šibenika: Početna cijena 7000 eura, iza svega stoji bogati Ukrajinac