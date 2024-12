Adventske svijeće sada palimo subotom u čast lošem vinu i skupim kobasicama

Subota 30. 11. 2024.

Najbolja rješenja često su nam nadohvat ruke i onda kada nam neki genijalni vizionar ukaže na njih. Evo recimo, paljenje adventske svijeće godinama je mučilo organizatore godišnjeg okupljanja kobasičara i ljubitelja kuhanog vina Adventa u Zagrebu, jer se taj događaj nepotrebno veže za kršćanski tradiciju i svijeće se pale nedjeljom kada se proda najmanje kobasica i kuhanog vina. I onda je gradonačelnik Senf došao na genijalnu ideju da se ta glupa tradicija prekine i da se svijeća na Manduševcu zapali u subotu, jer subotom na ulicama ima najviše ljudi. Senfovo raspoloženje pokvarila je jedino informacija da Božić ove godine pada u srijedu, pa se sada traži način kako da se i njega prebaci na subotu ili barem na petak.

Nedjelja 1. 12. 2024.

Možeš protiv svega, ali protiv venecijanske prijetvornosti i pokvarenosti, ne! Nije Dinamo imao ama baš nikakve šanse danas "s one strane marana", na Poljudu. Jadni Bjelica, sve se urotilo protiv njega. Točno se vidjelo da su domaćini buru pojačavali kada im je puhala u leđa, a u prsa Dinamu, samo da bi Bjelici pokvarili dan. Pa onda ta publika. Tribine su bile pune Hajdukovih navijača koji su pjevali i urlali, bacali topovske udare, palili bengalke, vitlali "bandirama o' svile", isticali transparente, razvijali koreografije, sve samo da ometu Dinamove igrače. Pa onda i onaj glupi Kolarić! Ok, nije svirao penal na Raketi, ali zar mu je bilo teško svirati tridesetak slobodnih udaraca oko Hajdukova šesnaesterca, kao što su suci radili nekada? Ili taj glupi Livaja. Ruše ga, sudac ne svira, a on se diže i točno se vidi, namjerno igra sve bolje... Nenade, izdrži!

Ponedjeljak 2. 12. 2024.

Niz incidenata na Adventu u Zagrebu! Zagrebačka policija i zaštitari prijavili su niz napada na posjetitelje. Ono što je posebno šokiralo policiju jest da su žrtve redom građani Zagreba, pa se opravdano postavilo pitanje otkud oni na Adventu? Do napada dolazi kada se neki od domaćih pametnjakovića stane raspravljati s ugostiteljima i postavljati glupa pitanja o cijeni kobasica i kuhanog vina, nakon čega se stvarao red, pa turisti koji ne pitaju za cijenu ne mogu doći do svoje debrecinke i čaše lošeg kuhanog vina u plastičnoj čaši za 20-30 eura, pa dođe do naguravanja, a nerijetko i do tučnjave, što baca ružno svjetlo na turistički Zagreb, pa je Senf zamolio građane da na mjesec dana izbjegavaju središte grada i ne smetaju turistima.

Utorak 3. 12. 2024.

Svašta je Sabor doživio u svojoj povijesti, ali ovako sramotan dan nikada! Iako nas je uveo u Schengen da nam djeca mogu lakše odlaziti u inozemstvo, iako je taj deficit nadoknadio uvozom radne snage s bliskog i ne baš tako bliskog istoka, iako je jeftino kupio rafale, leoparde i barjaktare, besposličarska, antihrvatska oporba zatražila je ostavku premijera i evo cijeli ga dan vrijeđa u Saboru samo zato što se Vili malo zaigrao s vlasnikom Obiteljskog kriminalnog gospodarstva (OKG) Hrvojem i njegovim frendom iz prijateljske Srbije, pa je s kompanjonom iz par zagrebačkih bolnica oteo malo love bolesnoj djeci i drugim bolesnicima i blago poboljšao osobnu solventnost. "Mi smo zgroženiji od vas ovom aferom", tronuto je rekao Plenki, ali bandi njegova tronutost nije bila dovoljna. Sram vas bilo!

Srijeda 4. 12. 2024.

Nakon što je moćna Udruga izbjeglih, ugroženih i prognanih Srba najavila slanje posebnog traktora po Višeslavovu krstionicu koja se čuva u Arheološkom muzeju u Splitu, pukovnik Marko Skejo proglasio je ratno stanje na Mejama kojima patroliraju HOS-ovci. Predsjednički kandidat Miro Bulj također je povukao dio svojih snaga narodne straže koje patroliraju Kamešnicom u potrazi za migrantima i rasporedio ih na nekoliko punktova oko muzeja, a pod punom ratnom opremom na ulazu u muzej mrtvu stražu drži i predsjednik ujedinitelj Dragan koji je izjavio da neće dopustiti deložaciju Višeslava, poput onih u kojima je sudjelovao. Srbi poručuju da će Višeslavovu krstionicu odnijeti u Zemun, što je posebno iznenadilo Skeju i Bulja, koji je izjavio da mu ništa nije jasno i da je mislio da će je htjeti odnijeti u Srbiju. Predsjednik ujedinitelj poručio je da je krstionica kneza Višeslava naša jer da je srpska zvala bi se hrstionica knjaza Vojislava!

Četvrtak 5. 12. 2024.

Veliki skup članova HDZ-a ispred zgrade stranačke središnjice na Trgu žrtava fašizma. HDZ-ovci se od jutra tamo skupljaju i sada ih je već par tisuća. Među njima su i mnogi smijenjeni ministri, gradonačelnici koji su prisiljeni na ostavke, nešto malo uklonjenih župana i načelnika pod istragom za korupciju, ali i mnogo viših i nižih dužnosnika kojima još ništa nije dokazano ili je istraga protiv njih u tijeku. "Došli smo podržati izbor Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda za novog člana ustavnog suda, jer smo pročitali njegove prijateljske SMS-ove s našom kninskom kraljicom Josipom. Ako se brinuo za našu Jopu, valjda će se pobrinuti i za sve nas", rekao nam je jedan od gradonačelnika pod istragom koja je u tijeku.

Petak 6. 12. 2024.

Hvala ti predsjedniče ujedinitelju, hvala ti Dragane! Na trenutak napustivši stražarsko mjesto na ulazu u Arheološki muzej u Splitu gdje pazi da se neki srpski traktorist ne bi osmjelio i došao po krstionicu kneza Višeslava, Dragan je prezentirao nalaze svojih dugogodišnjih istraživanja i okončao potragu za misterioznim podrijetlom protina sina Nikole iz Smiljana kod Gospića. "Tesla je Hrvat!", znanstveno i argumentirano uskliknuo je Dragan i objasnio da je otkrio kako jedna od najpoznatijih Teslinih rečenica zapravo glasi: "Ne ponosim se nikakvim srpskim rodom kojem niti ne pripadam, nego isključivo hrvatskom domovinom koju će ujediniti jedan mali iz hrvatske Banje Luke!"