Adris grupa nagrađuje radnike: Božićnice i darovi vrijedni četiri milijuna eura

Adris grupa i tvrtke u njenom sastavu (Maistra, Croatia osiguranje, Cromaris i Abilia) i ove će godine, u skladu s kolektivnim ugovorima i ostvarenim rezultatima, svojim zaposlenicima isplatiti božićnicu i dar za djecu. Tako će Adris grupa za božićnice, darove za djecu do 15 godina starosti te nagrade za ostvarene rezultate ove godine ukupno isplatiti gotovo četiri milijuna eura, što je 21 posto više u odnosu na prošlu godinu. Zaposlenici Croatia osiguranja ove će godine dobiti božićnicu vrijednu 300 eura kao i 80 eura dara za svako dijete do 15 godina starosti. Božićnicu u iznosu od 280 eura, dar u naravi vrijedan 50 eura te 140 eura za svako dijete dobit će zaposlenici Cromarisa.

Turističke tvrtke Maistra d.d. i HUP Zagreb d.d. zaposlenicima će isplatiti božićnicu u iznosu do 300 eura i dar u naravi od 133 eura. Zaposlenici koji su radili cijelu godinu dobit će puni iznos božićnice i dar u naravi, a ostali božićnicu ovisno o dužini rada tijekom godine. Pravo na isplatu ostvaruju i zaposlenici koji na dan isplate nisu u radnom odnosu, ali su tijekom sezone 2024. godine radili najmanje dva mjeseca, a posao će im biti ponuđen i u 2025.

Isplatit će se i dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu od 140 eura. S obzirom na ostvarene rezultate Maistra će svojim zaposlenicima do kraja godine isplatiti i nagradu u iznosu do 596 eura, ovisno o dužini rada tijekom godine. Zaposlenici Adris grupe d.d. i Abilije dobit će božićnicu u iznosu od 350 eura i dar za svako dijete do 15 godina starosti u iznosu od 100 eura. Također, tradicionalni božićni dar u naravi vrijedan 70 eura dobit će i umirovljenici Adrisa.

