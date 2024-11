Pogledajte raspon božićnica umirovljenicima po gradovima, jedan je ipak rekorder, ako tu živite dobit ćete 600 eura

Uglavnom je riječ o pedesetak eura i u većini slučajeva dobit će je oni čija mirovina ne prelazi 400 eura. Govorimo o božićnicama za umirovljenike, onima koje daju gradovi i općine, a koje su ove godine ipak nešto veće nego lani. Kad smo već kod prošle godine, otprilike 120 jedinica lokalne samouprave odlučilo se na taj oblik blagdanske pomoći umirovljenicima, dok se za ovu godinu njihov točan broj još uvijek ne zna jer određeni gradovi i općine tek na dan isplate obavijeste penzionere da pogledaju svoje bankovne račune, koji će ove godine biti “podebljani” s iznosima od 30 do stotinjak eura. Božićnicu od 110 eura dat će Velika Gorica umirovljenicima čija su mjesečna primanja do 230 eura. Oni s penzijom do 350 eura dobit će 55 eura, dok će 40 eura ići onima čija je mirovina od 350 do 430 eura.

Sto eura božićnice dobit će i umirovljenici iz Cresa čija primanja nisu veća od 200 eura mjesečno, 75 ići će onima čija je mirovina između 200 i 300 eura, 55 eura dobit će oni s penzijom do 450 eura, a 35 eura sjeda na račun umirovljenicima čija su primanja između 300 i 450 eura. I u Ivanić-Gradu božićnica će biti sto eura, kao i u Rijeci, a gradovi će iznose bazirati na cenzusima i na broju članova kućanstva pa se umirovljenicima sugerira da na internetskim stranicama gradova pogledaju kojoj kategoriji pripadaju.

A kao i prijašnjih godina, Istra je nekako najvelikodušnija prema penzionerima pa, primjerice, Općina Medulin umirovljenicima s mirovinom do 200 eura daje 140 eura, isti iznos dobivaju i osobe starije od 65 koje nemaju mirovinu i nisu zaposlene, dok 120 eura dolazi umirovljenicima s primanjima između 200 i 300 eura, sto eura će dobiti oni s mirovinom između 300 i 500 eura, dok 80 eura stiže penzionerima s primanjima od 500 do 800 eura mjesečno.

VEZANI ČLANCI:

Oni koji žive u Umagu, a imaju mirovinu manju od 500 eura, dobit će 600 eura božićnice, a taj će se grad i ove godine upisati na prvo mjesto rekordera po dijeljenju blagdanskih pomoći. Lani je, podsjetimo, uvjet za dobivanje 600 eura bio da je mirovina manja od 300 eura, dok je Umag ove godine cenzus podigao.

U Zaprešiću, primjerice, cenzusa nema, svi umirovljenici dobit će po 40 eura, što je i dalje 10 eura više nego što će Čazma isplatiti svojim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 270 eura. Varaždin daje 50 eura onima čija mirovina ne prelazi 500 eura, Zadar umirovljenicima s primanjima do 200 eura isplaćuje 53 eura, Samobor daje od 45 do 85 eura božićnice za one čija primanja ne prelaze 400 eura, dok će u Murskom Središću biti bonovi. Umirovljenici s mirovinom do 325 eura dobit će bon od 60 eura, oni čija je mirovina od 326 do 450 eura bon u vrijednosti od 40 eura, a umirovljenici s mirovinom od 451 do 600 eura, bon od 30 eura.

Božićnice daju još i Dubrovnik, Dugo Selo, Garešnica, Kastav, Kraljevica, Krk, Križevci, Kutina, Antunovac, Brckovljani, Domašinec, Gornja Stubica, Punat, Veliko Trojstvo, Viškovci, neki su s isplatama već i počeli, a budući da će se dio božićnih naknada isplaćivati u poslovnicama Fine, umirovljenicima se savjetuje da se u svojim gradovima i općinama raspitaju na koji način svoj novac mogu podići. Također, u nekim je lokalnim jedinicama potrebno podnijeti zahtjev za dobivanje božićnice, a on se uglavnom može naći na internetskim stranicama gradova i općina ili ga se može popuniti u njihovim središtima.

>>FOTO Oštar zaokret: S novom izvedbom Vitare Suzuki kreće u potpuno nove vode>>