Žene u tehnologiji: Izvrsnost je stvar sposobnosti, a ne spola

Tvrtke koje u svom izvršnom timu imaju podjednak broj žena i muškaraca imaju veću profitabilnost i to za 21 posto, a njih čak 70 posto ima veću šansu u osvajanju novih tržišta. To su samo od nekih zanimljivih podataka koji su predstavljeni na panelu Women in Technology, održanom u sklopu Dell Technologies Foruma u Zagrebu.

Forum je okupio vodeće stručnjake s područja razvoja tehnologija i digitalne transformacije te su predstavljeni najnoviji trendovi i proizvodi u industriji. Osim poticanja poslovanja i ostvarivanja digitalne budućnosti, u fokusu tradicionalnog godišnjeg Foruma bilo je i poticanje rodne raznolikosti te sprječavanje svih oblika nesvjesne pristranosti.

Uvodno izlaganje prije panela Women in Technology održala je Filipa Petrović, regionalna marketing menadžerica Della za Centralnu i Istočnu Europu. Predstavila je najnovije globalne trendove prema kojima u kompanijama poput Intela i Microsofta trećinu zaposlenih čine žene, a svaki peti član izvršnog odbora je žena te da trend ima tendenciju rasta.

Istaknula je i obećanje čelnog čovjeka Dell Technologiesa da će do 2030. godine omjer žena i muškaraca u toj tvrtki biti 50:50. Za sada udio žena u Dellu je visokih 30 posto.

Osvrnula se na najnovije rezultate istraživanja vodeće svjetske konzultantske tvrtke McKinsey te istraživanja objavljena u Harvard Business Review, prema kojima rodna raznolikost izravno utječe na poslovne rezultate kompanija, produktivnost zaposlenih i širenje na nova tržišta.

Na panelu Women in Technology, kojeg je nakon uvodnog izlaganja moderirala Petrović sudjelovale su redom uspješne poslovne žene koje svakodnevno nadahnjuju poslovni svijet. Svoja iskustva, put prema uspjehu u tradicionalno muškoj branši predstavile su Ivančica Kraljević Bačlija direktorica IT sektora Croatia osiguranja, Sonja Popović izvršna direktorica tvrtke SAP, Dragomira Majhen, viša znanstvena suradnica na Institutu Ruđer Bošković, Gabrijela Gega Balun, direktorica IT sektora u Zagrebačkoj banci te Zaneta Findrik Noething, voditeljica ključnih kupaca za Datacentre Della.

Složile su se da i u IT-u, kao i u svakom poslu, treba voljeti ono što radiš, biti motiviran i ne odustajati. Kvaliteta i ustrajnost te želja za uspjehom se primjećuje i nagrađuje, istaknule su panelistice. Zaključile su i kako su u većini slučajeva podrška i ohrabrenje pa čak i preporuke, povišice i ponude za bolja radna mjesta došle upravo od muških kolega.

Digitalna transformacija donosi jednostavno i uspješno poslovanje budućnosti

Tradicionalna godišnja konferencija Dell Technologies Forum okupila je stručnjake u području digitalne transformacije iz kompanija Dell Technologies, Microsoft i VMware, a bavili su se između ostaloga realnošću i izazovima zaštite privatnosti podataka u doba apsolutne umreženosti i načinima motivacije zaposlenika pomoću napredne tehnologije. Ovogodišnja konferencija Dell Technolgiesa, pod nazivom Real Transformation, ponudila je odgovore na neke od najkompleksnijih pitanja koja nameće digitalizacija poslovanja.

„Podaci i informacije već dugo predstavljaju ključni resurs poslovanja tvrtke u svim segmentima. Vrijeme je da tvrtke svoje strategije prilagode i usklade s napretkom tehnologije jer će u protivnom ubrzo osjetiti neželjene posljedice za svoje poslovanje. Uz digitalizaciju nezaobilazna je umjetna inteligencija koja osim što olakšava poslovanje, igra i ključnu ulogu u edukaciji zaposlenika i upravljanju produktivnošću. Kompleksni procesi digitalne transformacije se pojednostavljuju, provodi se centralizacija informacija u određenim segmentima poslovanja tako da je digitalna budućnost zaista postala realnost“, istaknuo je u svom predavanju Sasho Tasevski, stariji menadžer Della.

U sklopu konferencija održano je 11 predavanja, radionica i panel rasprava, a glavne teme o kojima se pričalo bila su inovativna rješenja zasnovana na umjetnoj inteligenciji i učenju, zaštita podataka u doba cloud tehnologije, kao i pitanja objedinjenog radnog prostora uz koja je predstavljeno i rješenje pod nazivom Dell Technologies Unified Workspace.