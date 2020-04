Hrvatska stručnjakinja: Prije izrade cjepiva ove stvari o virusu moramo znati

Da dođemo do odgovora na najvažnija pitanja u vezi cjepiva za SARS-Co-V-2 pomogla nam je doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Grupa u kojoj dr. Juranić Lisnić radi između ostalog bavi se i cjepivima odnosno vakcinskim vektorima što je postupak kada koristite jedan mikroorganizam, najčešće virus, kako biste napravili cjepivo na neki drugi patogen. Tu je svakako i nešto mjeseci iskustva rada na proizvodnji meningokoknih cjepiva u Imunološkom zavodu gdje je kratko radila 2007. godine.

Dotaknuli smo se niza pitanja, pa i onog zašto zapravo nikada nije razvijeno cjepivo za neki od koronavirusa, pa i sad tek par od deset najvećih farmaceutskih kompanija radi na cjepivu za SARS-CoV-2.

Najprije smo se osvrnuli na tehnologiju od koje se najviše očekuje kada se o cjepivima za SARS-CoV-2 radi, a to je mRNA, odnosno glasnička RNA, koju je proteklih nekoliko dana spominjala i dr. Alemka Markotić.

- Paralelno se razvije nekoliko desetaka strategija cjepiva, a koja će bit najbolja će se vidjeti u studijama. Ne bih izdvajala neke favorite temeljem najava, u znanosti jedino što vrijedi su eksperimentalni podaci. Cjepivo mRNA je oblik komponentnog cjepiva gdje umjesto da ubacujete protein u tijelo, vi ubacujete uputu za izradu tog proteina i onda vaše tijelo proizvede protein i stvara na njega imunološku reakciju. Postoje i prednosti i mane ovakvog pristupa, kao i kod svega. Pričekajmo rezultate testiranja. Na kraju krajeva, nije nemoguće da nekoliko različitih strategija da slične rezultate. Što bi za nas, krajnje korisnike, bilo i najbolje rješenje jer bi cjepivo bilo dostupnije i vjerojatno jeftinije, kaže dr. Juranić Lisnić uvodeći nas u problematiku dobivanja cjepiva, pogotovo onoga za novi koronavirus.

Put do uspješnog cjepiva nije lagan niti kratak. Prva stvar koju morate znate su osnovne informacije o patogenu na kojeg radite cjepivo: osnovna građa, životni ciklus, kako izgleda sam patogen i kako se ponaša u organizmu te dolazi li do prirodne indukcije zaštitne i trajne imunosti. Sve ove informacije vam trebaju da biste počeli razmišljati o strategiji cjepiva. Ugrubo, postoji nekoliko osnovnih vrsta cjepiva. Sve primjere dajem na modelu virusnih cjepiva, ali isto vrijedi i za bakterijska:

1. Oslabljeni (atenuirani) virus koji uđe u naše tijelo, počne se razmnožavati ali je jako oslabljen i ne izaziva bolest. Ovakva cjepiva daju odličnu imunost (kažemo da su imunogenična) i to u svim granama imunološkog odgovora međutim danas se sve rjeđe koriste jer uvijek postoji vrlo mala vjerojatnost da će se atenuirani virusni soj revertirati u virulentni. Potrebna su duga istraživanja i dobro poznavanje virusa da se to izbjegne. Atenuirana cjepiva koja su već dugo u uporabi su BCG, cjepivo za žutu groznicu, za vodene kozice, mumps itd.

2. Korištenje živog vakcinskog vektora – genetički modificiran i dobro poznati virus ili bakterija koji nisu opasni za ljude, a u koje se ubaci gen ili imunogenični komadić gena (epitop) virusa na kojeg želimo stvoriti imunološki odgovor. Ovakve tipove cjepiva istražuje grupa prof. Jonjića i koristi citomegalovirus kao vakcinski vektor. Prednost ovakvog cjepiva je da se dobije dobar imunološki odgovor kakav sečesto ne dobije sa umrtvljenim ili komponentnim cjepivima, ali ovakvo cjepivo prolazi puno više testova i regulative s obzirom da se radi o živom cjepivu.

3. Umrtvljeno (inaktivirano) cjepivo – virus se inaktivira fizikalnim ili kemijskim metodama (npr. dodatkom kemikalija, zračenjem, kuhanjem, i td). Nikako ne može izazvati bolest ali ima sve komponente virusa i trebao bi dati dobar imuni odgovor sličan prirodnom imunom odgovoru. Slabije imunogenično od oslabljenog virusa.

4. Komponentno cjepivo – sadrži mali komadić virusa. Najsigurnije, međutim često i najslabije imunogenično. Često daje i samo jedan tip imunog odgovora (primjerice nastanak protutijela, ali ne i stanične imunosti). Danas se najčešće koristi. Relativno je jednostavno za napraviti ALI da biste napravili komponentno cjepivo morate dobro poznavati virus i odabrati dobru komponentu koja će prvo, biti imunogenična (dakle dati imunološki odgovor) i drugo, taj imunološki odgovor će biti zaštitan. Zamislite da virus izgleda kao jaje – ima svoju ljusku (kod virusa je zovemo kapsida), a unutra je žumanjak (kod virsa bi žumanjak bio geneitčki materijal, a bjelanjak strukturalni proteini virusa). Idealno bi bilo da uzmete komadić ljuske i na njega inducirate imunološki odgovor tako da čim se virus-jaje pojavi u tijelu – hop protutijela se zalijepe po njegovoj površini i spriječe ga da uđe u stanicu. Nema smisla inducirati imunološki odgovor na proteine žumanjka kada oni protutijelima nisu vidljivi. No, ako uzmete premali komadić ljuske ili virus ima mehanizme kojima na tu ljusku stavi kamuflažu (recimo nekakve glikane) onda ako vi inducirate nastanak protutijela koje mogu prepoznati samo ćelavu ljusku, a ne ovu kamufliranu, opet niste ništa postigli.

- Nadam se da je iz svega navedenog jasno da je za razvoj cjepiva potrebno dobro znanje virusa i vrijeme. Mnoge stvari smo naučili in silico predviđati, ali zna se dogoditi da usprkos najboljem predviđanju u organizmu ne bude onako kako smo predvidjeli. Zato su medicina i biologija ipak i dalje eksperimentalne znanosti. Predviđanje je ok, ali prije nego se bacite u proizvodnju i davanje nečega ljudima morate pokazati da to stvarno radi kako ste vi zamislili, kaže znanstvenica iz Rijeke navodeći kako se obično krene s ispitivanjem na eksperimentalnim životinjama. Često su to miševi jer su relativno jeftini, a ima ih puno vrsta. Zatim se prelazi na majmune. Pa ako ste u ovim eksperimentalnim sustavima pokazali da je vaše cjepivo i sigurno i daje dobru zaštitnu imunost, morate prijeći na klinička ispitivanja u ljudima koja opet idu u tri faze: ispitivanje sigurnosti na zdravim dobrovoljcima, ispitivanje zaštite na manjoj grupi pa onda velika klinička ispitivanja i naknadna praćenja nuspojava i djelovanja.

Mnoga cjepiva započnu svoj put u akademskom istraživačkom laboratoriju. Međutim u trenutku kada treba prijeći na majmune i klinička ispitivanja, malo koja istraživačka grupa ima novaca da proizvede cjepivo prema standardima potrebnima za ljude niti da provede sva ova ispitivanja i prisiljene su okrenuti se farmaceutskim kompanijama.

- Što se tiče pitanja zašto toliko malo kompanija se uopće bavi cjepivima – razvoj košta, a kompanije su prvenstveno vođene profitom. U svijetu antivakcinaški pokret jača, nadam se da će sada uočiti koliko su u krivu, i ljudi su vrlo neskloni novim cjepivima. Cjepivo za SARS koji je izazvao pandemiju 2003. godine je navodno bilo u planu, međutim kada se ta epidemija smirila, kompanije nisu vidjele svoj interes. S druge strane, svi znanstvenici koji su se nastavili baviti SARS virusima su kontinuirano od tada upozoravali da je pitanje vremena kada će se razviti novi virus sa pandemijskim potencijalom. Da je to cjepivo razvijeno, bilo bi nam zasigurna mnogo lakše sada razvijati novo cjepivo za ovaj virus, uzevši u obzir koliko su SARS-Cov-1 i 2 slični. Ako ništa drugo, imali bi ideju što je djelovalo kod prošlog virusa pa mi možd amogli izbjeći neke slijepe ulice, kaže nastavljajući kako se interes država razlikuje od interesa kompanije jer država ima odgovornost da sa porezima koje ubire radi na boljitku svojih građana.

- Zato smatram da je pogrešno što je većina država zapadnog svijeta odlučila da je njima preskupo ulagati u razvoj cjepiva jer na kraju, ako je cjepivo uspješno i imate epidemiju, farmaceutske kompanije će naplatiti svoj trud jer su vođene profitom pa na kraju plaćate više. Nisam sigurna da sam uvjerena u premisu da je istraživanje i razvoj cjepiva za državu ili skupinu država preskupo jer naknadna pamet obično bude puno skuplja od pripreme. Ali ja nisam ekonomist i moguće da na svijet gledam prenaivno, govori. Jasno, kada se govori o cjepivu, treba se dotaknuti i pitanja lijeka gdje dr. Juranić Lisnić podsjeća kako lijekovi za ovaj virus za sada ne postoje – sve što se do sada koristi su pokušaji da postojeći lijekovi makar malo ublaže simptome. - Kladim na cjepivo, jer je to najbolja opcija, kaže dr. Juranić Lisnić.