Visa i Mastercard povlače se iz Facebookove libre

Američke kartičarske tvrtke Mastercard i Visa povukle su se iz Facebookova projekta izdanja digitalne valute libre, signalizirajući popuštanje pod pritiskom regulatora širom svijeta, koji upozoravaju na brojne rizike digitalnih valuta. Visa i Mastercard najavili su povlačenje iz Libra Associationa u petak navečer, pridruživši se PayPal Holdingsu koji je od libre odustao prije nešto više od tjedan dana.

Njihovim stopama krenuli su i EBay Inc, Stripe Inc i latinoamerička komapnija za obradu plaćanja Mercado Pago. To znači da Facebookov projekt više ne podupire nijedna velika financijska tvrtka i da su njegove šanse da izraste u globalnog financijskog igrača svedene na minimum. Facebook je najavio libru u lipnju, udruživši snage s 28 partnera, uključujući Mastercard, Visu, Spotify Technology, Paypal, eBay, Uber Technologies i Vodafone Group, u Libra Association koji bi trebao upravljati novom digitalnom valutom.

"Visa je odlučila da u ovom trenutku neće biti dio Libra Associationa", stoji u priopćenju američke tvrtke. "I dalje ćemo analizirati projekt a naša konačna odluka ovisit će o nizu faktora, uključujući sposobnost Libra Asssociationa da u cijelosti ispuni sva potrebna regulatorna očekivanja", dodaje se.

Regulatori su pak kritični prema Facebookovoj digitalnoj valuti, upozoravajući na rizike po sigurnost transakcija i podataka korisnika. Francuska i Njemačka već su najavile blokadu libre u Europi, predlažući umjesto toga izdanje javne kriptovalute kojom bi upravljale središnje banke. Predsjednik američke središnje banke Jerome Powell signalizirao je da libra ne može dobiti zeleno svjetlo dok njezin pokretač ne ponudi jamstva o rješenjima za ozbiljne probleme vezane za zaštitu podataka i korisnika, pranje novca i financijsku stabilnost.

Sličnu se poruku javnosti sprema uputiti i skupina sedam vodećih gospodarstava svijeta G7, prema nacrtu izvješća koje je BBC dobio uvid a sastavila ga je radna skupina sastavljena od dužnosnika središnjih banaka, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Odbora za financijsku stabilnost. Prema tumačenju radne skupine, 'globalne stabilne digitalne valute pokrivene imovinom", čija je vrijednost fiksirana za, primjerice, dolar i euro kako bi se što više smanjio rizik velikih oscilacija u vrijednosti, mogu zadati probleme središnim bankama pri određivanju kamatnih stopa.

Dodatni je problem suzbijanje konkurencije, kao i prijetnja za financijsku stabilnost u slučaju da korisnici odjednom izgube povjerenje u digitalnu valutu.

"G7 smatra da nijedan projekt izdanja stabilnih digitalnih valuta ne bi smio krenuti u realizaciju dok ne bude pronađen primjereni odgovor na zakonske, regulatorne i supervizijske izazove i rizike", stoji u nacrtu izvješća radne skupine G7 koje je BBC dobio na uvid.

Kriptovalute potencijalno predstavljaju brži i jeftiniji kanal za cirkulaciju novca i platne transakcije ali postojeći je sustav često "spor, skup i netransparentan".

Trenutno bi oko 1,7 milijardi ljudi širom svijeta dobro došao poboljšani pristup bankovnim i financijskim uslugama, ističu u radnoj skupini G7. U Facebooku i Libra Associationu nisu željeli komentirati izvješće a glasnogovornik G7 nije bio dostupan za komentar. Izvješće će biti predstavljeno ministrima financija ovog tjedna na godišnjem okupljanju MMF-a u New Yorku. Upravni odbor Libra Associationa trebao bi danas održati prvi sastanak u Ženevi.