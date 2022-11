Uber za radni prostor ili coworking mjesto za timove i pojedince

Svakodnevni posao u uredima više nije na snazi gotovo niti u jednoj tvrtki, posebice onim tehnološkim. Hibridni rad koji uključuje nekoliko dana tjedno "od doma" pandemija korone je ubrzala, jer težilo se tome, a mnogi ga i nudili i prije negoli nas je korona "zaključala", mahom za uredske zaposlenike. A u jeku korone Zagreb je dobio i veliki coworking prostor, koji naizgled nije imao šanse ili baš zbog toga što su "ostali" bez ureda, jest. Riječ je o Wespa Spacesu, koji na Zavrtnici ima svojih 3500 četvornih metara ureda koji se mogu rentati i samo na jedan dan, kao i na duže vrijeme.

Kako kaže direktor Amir Babović, od početnih 50 ljudi koji su ih otkrili, sada, godinu i pol dana poslije popunjenost je 80 posto. U njihovim uredima trenutačno radi i boravi 400 ljudi iz 99 tvrtki, a uskoro će ponuditi i novi prostor - Wespa Business&Lounge (na slici dolje lijevo) koji ima 3000 četvornih metara i nalazi se na etaži -1 bivšeg Green Golda u Radničkoj.

Koronakriza nije bila okidač za pokretanje biznisa kao ni ovog dodatnog, smatra Amir Babović, jednostavno je to sadržaj koji nedostaje gradu koji se razvija i startup zajednici koja raste.

Ideja njihova coworking prostora nije puko iznajmljivanje prostora, opisuje to A. Babović, već je to svojevrsni Uber za radni prostor. Kada naručite Uber, ne razmišljate o automobilu i njegovim tehničkim karakteristikama, već plaćate iskustvo vožnje. Tako i mi ne rentamo tek mjesto u uredu, već cjelokupno iskustvo rada u našim prostorima, a na vama je tek donijeti laptop. Nije poanta uštedjeti na plaćanju prostora, nego dobiti iskustvo rada u zajednici, ili pak miru, ovisno o preferencijama. Ipak, ono što očekuju, a dosadašnje iskustvo im je i potvrdilo da njihov koncept ima smisla jest upravo boravak u zajednici i stvaranje kvalitetnih poznanstava i razmjena iskustva koje vam mogu pomoći u razvoju i obavljanju posla ili kako se to običava nazivati – networkingu.

- Da, naša je ideja da kada dođete kod nas i unajmite prostor, osim što radite bilo u nekom od ureda ili za stolom u open spaceu, imate i mogućnost razgovora s ljudima koji su tu i nude možda, vama kompatibilne usluge ili mogu s vama podijeliti svoje iskustvo – govori Amir Babović i dodaje kako usto nude i druge sadržaje, hranu, teretanu, zonu za odmor, a možete i dio dana odspavati ako vam je to potrebno. Oni koji dolaze uglavnom su spremni na druženje i dijeljenje iskustava u pauzama u loungeovima. Putem aplikacije u koju se prijavljuju pri ulasku u prostor, dobivaju uvid tko sve trenutačno "stanuje" u Wespa spacesu, rezerviraju sastanke ili pak evente.

Poseban trud petorica partnera, vlasnici Wespa Spacesa, uložili su u uređenje, koje nudi moderne i ugodne urede. Kako kaže Amir Babović koji, osim direktora, obavlja i poslove 'glasnogovornika', u svojoj karijeri, a radio je za Infobip, posjetio je niz kampusa, poput Googleova i Appleova, što mu je bila inspiracija za pokretanje posla. Jer, kaže, tamo ljudi razgovaraju i razmjenjuju iskustva i provode dana među sastancima timova kvalitetno se družeći ili pak u potpunom miru, ovisno kome što treba.

Sudeći po tome da u prvom njihovu coworking prostoru trenutačno radi 400 ljudi, interesa ima, a u Radničkoj će svakako dobiti, vjeruje, i veće klijente. Jer pogodan je, primjerice, kaže A. Babović, povremenim timovima koje tvrtke stvaraju oko nekih projekata, ili pak strancima koji rade za strane tvrtke popularnim digitalnim nomadima.

- Evo, kod nas su se smjestili osnivači agencije Five koja je nedavno prodana. Dakle, oni su prodali svoju tvrtku, a sada su tu i rade na novom projektu i poslu – kazuje nam A: Babović, te dodaje kako je kod njih i Xiaomi snimao svoju reklamu, ne zato što imaju takvu scenu, već jer im je prostor odgovarao, te iznajmljujemo prostor i za takve prigode ili pak za snimanje filmova – dodaje A. Babović.

Inače, pojedinačna ulaznica u Uber za radno mjesto za cijeli dan iznosi 150 kuna, a mjesečna od 1300 do 1500 kuna, kazuje A. Babović i ponavlja kako njihova ideja nije rentanje prostora, već cijelog iskustva radnog mjesta kojeg Zagrebu nedostaje na tržištu.

U svojevrsni LinkedIn uživo vlasnici Wespa Spacesa investirali su ukupno 3,5 milijuna eura, u uređenje i vlasništvo prostora. Prostori na Zavrtnici opravdali su, kažu, očekivanja, a vjeruju uskoro će i novi prostori u bivšem Green Goldu, odnosno Wespa Busines&loungeu biti popunjeni.