U planu avion koji će vas do New Yorka dovesti za dva sata

Boeing razvija zrakoplov koji leti gotovo tri puta brže od Concordea i može ostvariti brzinu od gotovo 6500 km/h - do pet puta veću od brzine zvuka (1227,6 km/h)

Zrakoplov koji još nema ime mogao bi tako preletjeti razdaljinu od Zagreba do New Yorka u manje od dva sata.

Ipak, vikend šoping u New Yorku, o kojem vjerojatno najviše maštaju djevojke i žene, neće biti tako lako moguć još određeno vrijeme.

Za stavljanje u funkciju trebat će mu još najmanje 20 godina.

Koncept zrakoplova je otkrio američki institut za zrakoplovnu i astronautiku na Aviation 2018 konferenciji u Atlanti, a također će ga prikazati na Farnboroughu sljedećeg mjeseca.

Sposoban preletjeti preko Tihog oceana u samo tri sata, mogao bi vratiti redovitu superbrzinu liniju koja je ukinuta kada je Concorde, koji je imao najveću brzinu od 2090 km/h, prestao s letovima 2003. godine.

Usporedbe radi, najbrži avion Airbus A380 s kojim let od Londona do New Yorka traje osam sati, može postići brzinu od 1013 km/h.

