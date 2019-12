Što se mijenja od Nove godine za korisnike telekomunikacija

1. HAKOMetar Plus: od Nove godine mjerenje brzine i kvalitete mobilnih mreža aplikacijom HAKOMetar Plus ne ulazi u ugovorenu podatkovnu tarifu za prvih 10 mjerenja u mjesecu. Do kraja 2019. svako mjerenje brzine i kvalitete mobilnih mreža uzrokovalo je potrošnju mobilnih podataka iz ugovorenog tarifnog paketa korisnika. Izmjenama pravilnika operatori će od Nove godine prvih 10 mjerenja ovom aplikacijom u mjesecu tretirati kao besplatan promet koji neće trošiti podatke iz tarife za razliku od drugih sličnih aplikacija poput Speedtesta. Aplikacija mjeri brzine uploada, downloada i ping mobilne mreže ili Wi-Fi signala poput drugih alata, ali i mnoge druge parametre mreže. Posebnost ove aplikacije je što se sva mjerenja prikazuju i na karti i tako čine javni prikaz kvalitete pokrivanja svakog operatora temeljenog na korisničkim mjerenjima. Javni prikaz mjerenja i statistike mogu se pronaći ovdje. Aplikacija je dostupna besplatno za IOS i Android uređaje.

2. Univerzalna usluga širokopojasnog pristupa internetu: Nova godina donosi povećanje brzine pristupa internetu u okviru pružanja univerzalne usluge s najmanje 1 Mbit/s na najmanje 4 Mbit/s za sve korisnike koji to zatraže, a imaju ugovoren pristup internetu preko tarife univerzalne usluge ili će je tek ugovoriti. Posebni maloprodajni paket brzine prijenosa podataka od najmanje 4 Mbit/s downloada i 512 kbit/s uploada bit će dostupan svim korisnicima koji nemaju tehničku mogućnost korištenja standardnih paketa ponuđenih na tržištu od 1. siječnja 2020. Socijalno ugrožena skupina krajnjih korisnika, osim minimalno dostupne brzine prijenosa od 4Mbit/s (paket MAXnet mini), imat će pravo popusta od 50% i 50% popusta na naknadu za opciju neograničenog prometa.

3. Kvarovi na mreži: od 1. siječnja mijenjanju se prava korisnika u djelu koji se odnosi na kvarove i nemogućnost ostvarivanja usluge. Dosad su se prava odnosila samo u slučaju kvara na opremi u kojem slučaju je operator bio obvezan otkloniti kvar na opremi dodijeljenoj korisniku u roku od 5 dana, a od 1. siječnja i za sve druge kvarove iz područja njegove odgovornosti, koje mora otkloniti u roku od 15 dana od dana prijave kvara. U protivnom, nakon isteka 15 dana, korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora ili pravo na obeštećenje, u visini od 240 kuna po svakom naknadnom danu kašnjenja ako kvar nije bio uzrokovan višom silom ili krivnjom korisnika.

4. Skraćenje rokova: Izmjenom Pravilnika skraćeni su rokovi za raskid usluge u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama s 12 na 5 dana, kao i za promjenu operatora u navedenim mrežama s 45 na maksimalno 30 dana.

5. Raskid ugovora različitim kanalima: operatori javnih komunikacijskih usluga su obvezni omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način (putem istih kanala komunikacije) na koji omogućavaju sklapanje ugovora. U svojim općim uvjetima poslovanja obvezni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem i putem telefona te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.

