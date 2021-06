Što rade IT-jevci kada ne programiraju

IT sektor jedan je od propulzivnijih sektora u Hrvatskoj. Unatoč koronakrizi, upravo ovaj dio hrvatskog gospodarstva lani je ipak nastavio svojim tempom rasta, doduše možda u nekom manjem obujmu, no ipak. Osim rasta poslovanja rasli su kada je u pitanju i zapošljavanje. Upravo kadrovi i zapošljavanje Ahilova su tetiva ovog sektora, jer jednostavno nije moguće proizvesti dovoljno kvalitetnih programera i ostalih IT stručnjaka koji bi popunili sva radna mjesta koja se redovito oglašavaju.

Bitka je nesmiljena, a osim po pitanju plaća, dodatna područja na kojem se poslodavci nadmeću su povlastice ili pak radne koristi koje tvrtke nude. Poslodavci svoje zaposlenike traže već na ranim godinama studija, i na neki način ih rezerviraju bilo stipendijama bilo dodatnim stimulacijama poput zanimljivosti posla ili prvom praksom. Naravno, plaća je bitna, no nakon nekog iznosa za koji kandidati procijene da je dovoljan, sve ostalo postaje bitnije. Poslodavci, naravno, imaju pravo glasa, a ono što ističu kao svoj uvjet mahom je uklapanje u kulturu tvrtke.

Premda možda zvuči kao klišej ili tek “buzz word”, u IT-ju znaju da je presudno kako će se novi zaposlenici uklopiti u stari dio i koliko je važno da se poslovi rade u pravim timovima, jer jedino tako mogu računati na pouzdano obavljanje posla, kao i na moguće inovacije. Neovisno o tome kako zaposlene osvoje, ono čega su poslodavci jednako tako svjesni, premda se u svim industrijama pozivaju na iste navode, jest da su zaposlenici najvažniji segment za učinkovitost i uspješno poslovanje tvrtke. U većini IT tvrtki upravo odnosi na tržištu rada daju nam za pravo misliti da je tako i u praksi.

A osim rada i posvećenosti poslovima tvrtke, u kojoj su, nadamo se, zadovoljili, barem zasad, svoje poslovne ambicije, IT-jevci visoko cijene svoje slobodno vrijeme. Iako je pogrešno, premda uvriježeno, misliti da su svi IT-jevci programeri raspon njihovih znanja i poslova je širok a multidisciplinarnost kompetencija iznimno vrijedna karakteristika, tako su i po pitanju slobodnog vremena IT-jevci raznoliki. U Combisu, IT tvrtki koja već 30 godina uspješno posluje u Hrvatskoj, EU i drugim zemljama, zaposleni u prosjeku imaju oko 39 godina. Da, kultura tvrtke je bitna i zapošljavanje kvalitetnog kadra izazov je s kojim se susreću. Ispunjeno radno i slobodno vrijeme važno je za mentalno zdravlje, što je u vremenu pandemije iznimno bitno. Stoga smo ovaj put s IT-jevcima popričali što rade kad ne rade, ali i kako im tvrtka pomaže u brizi za mentalo zdravlje. Kako sve pune baterije za nove radne uspjehe. Iako samozatajni, ipak smo neke od njih nagovorili da s nama podijele svoje fotografije i iskustva.

Plovi mala barka

Programska inženjerka Edita Kustura slobodno vrijeme provodi s obitelji istražujući planinarske staze na Medvednici i drugim gorama, a da sve to učine još zanimljivijim, na vrhovima skupljaju pečate za planinarske dnevnike. Često vozi bicikl i trči na Jarunu, a tijekom radnog tjedna redovito ide na funkcionalne treninge. Uza sve to, Edita je pronašla i novu strast koja ljeti dolazi do izražaja. – Nedavno sam položila RYA napredni tečaj za skipera jer mi je ipak najdraže otisnuti se od obale, istraživati otoke i skrivene uvale i trimati jedra. Kad nisam na moru, dnevne trenutke predaha provodim na balkonu gdje uživam promatrajući biljke o kojima se brinem, a posebno su mi dragi sukulenti te lavanda, kadulja, limun i maslina. Petra Vitez, mlađa programska inženjerka, dijeli s kolegicom fokus na more, no u obliku kuhanja. Kaže da najviše voli pripremati rižote i tjesteninu s plodovima mora, a osim šetnje Maksimirom ili Sljemenom, kao izvor zabave istaknula je čitanje knjiga.

Sportski duh u IT tijelu

– Bavim se igranjem ragbija u Ragbi klubu Zagreb. Igram u prvom sastavu kluba koja se natječe u Prvoj hrvatskoj ligi na poziciji prve linije. Ragbi je, kako se kaže, full contact sport koji se igra 15 na 15, a ono čime me osvojio je zapravo promicanje određenih vrijednosti kroz sport – poštovanje, jedinstvo, kolegijalnost i predanost. Uz to, u ragbiju ima mjesta za sve – velike, male, brze i spore – kaže Luka Juss, inženjer za sigurnosne tehnologije.

Njegov kolega u Combisu Pero Kristić, također inženjer za sigurnosne tehnologije, igra tenis, pješači Medvednicom, trči, trenira džudo. Uz to je i džudaški sudac pa vikende, kada ima tu obvezu, provodi sudeći na turnirima. Kako voli putovati, veći dio godine je izvan kuće, bilo u blizini odnosno okolici Zagreba ili izvan Hrvatske, a kad je to moguće, kako kaže, na svome jugu.

#GetInvolved

Dio interesa dokolice spojiv je i s radnim vremenom budući da IT kompanije intenzivno rade na “well-being” inicijativama. Tako je u Combisu nastao projekt #GetInvolved koji obuhvaća webinare i podcaste o mentalnom zdravlju i vježbanju, ali i odlazak na Sljeme u prave radne akcije. Među recentnim temama, kako kažu u Combisu, bili su izbori za najbolje vrtne oaze, u stanu ili kući te okućnicama, kao i na radnim mjestima, dok se sada priprema Combisovo craft pivo, uz pomoć kojeg će, kako kažu, slobodno vrijeme biti još opuštenije. #GetInvolved je inicijativa za bolji Combis i bolje društvo u sklopu kojeg je nastalo mnogo projekata, za neke nisu ni očekivali da će biti toliko vidljive javnosti. Ipak, o njima se sve češće piše u medijima, a Dell Technologies upravo je Combis ove godine izdvojio za nagradnu kategoriju Excellence in social impact u Adriatic regiji. •