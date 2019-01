Što je MuTaTo toksin? Znanstvenici najavili 'antibiotik' protiv raka

Do iduće godine imat ćemo lijek protiv raka, najavio je tim znanstvenika izraelske kompanije AEBI navodeći da su razvili specifičan toksin koji ubija stanice raka. Mediji ga opisuju kao “antibiotik” protiv raka jer su iz te kompanije opisali lijek kao učinkovit od prvog dana uzimanja i bez ikakvih ili tek s minimalnim nuspojavama.

Kombinacija peptida i toksina za koje se navodi da će ciljano ubijati stanice raka nazvana je MuTaTo, a glavni direktor izraelske kompanije dr. Ilan Morad za Jerusalem Post izjavio je da su proveli istraživanje na miševima te da planiraju klinička ispitivanja na ljudima. Budući da bi takva istraživanja trebala trajati godinama, odmah se u javnosti pojavio upitnik kako je stoga moguće da već za godinu dana svijet ima “antibiotik” protiv raka.

Video - Liječnica dr. Jadranka Belan-Žuklić savjetuje kako spriječiti nastanak raka

[video: 23774 / ]

No, to je tek jedna u nizu sumnji i dvojbi opće, ali i stručne javnosti. Tako svjetski mediji prenose blog J. Leonarda Lichtenfelda iz Američkog društva za rak koji, među ostalim, piše da nas je iskustvo učilo puno puta da je razmak od uspješnog eksperimenta na miševima do pomoći oboljelima od raka dugo putovanje ispunjeno nepredvidivim i neočekivanim poteškoćama.

Većina komentara ima upravo takav prizvuk, no objava iz Izraela bez sumnje postala globalna vijest o kojoj se raspravlja. Američki CNBC navodi da je u svakom slučaju nužno mnogo godina da bi se prošla potrebna procedura provjere funkcionira li ovaj lijek i kako.

Da bi se uopće, objašnjavaju, dobilo odobrenje Američke agencije za hranu i lijekove za provođenje ispitivanja lijeka na ljudima, moraju biti provedeni laboratorijski i testovi na životinjama jer se samo tako može dokazati da je lijek siguran za ispitivanje na ljudima. Tek ako se znanstveno dokaže sigurnost primjene kod ljudi, slijedi cijeli niz testiranja i provjera pomaže li lijek u liječenju bolesti, u ovom slučaju raka. Iz Izraela su poručili da lijek općenito napada stanice raka, ali da će se za sada fokusirati na rak pluća. Navode i da bi liječenje moglo biti personalizirano pa da se oboljelom daje njemu prilagođen koktel lijekova.

Međunarodna agencija za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji procjenjuje da je prošle godine u svijetu 17 milijuna novooboljelih od raka, a umrlih 9,5 milijuna.

